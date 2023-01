Opilá Mária prý ubodala manžela Juraje (†38): Syn Mirek (12) se ho snažil marně zachránit!

Rodinné drama - tak by se dala popsat situace, ke které došlo ve čtvrtek v Handlové nedaleko Bánské Bystrice. V rodinném domě mělo podle policie dojít k pobodání 38letého Juraje, který bohužel zemřel. Kriminalisté případ proto vyšetřují jako vraždu.

Podle serveru Nový Čas měla opilá matka Marie (34) nožem napadnout svého manžela Juraje. Toho zasáhla jednou ranou do srdce. Otčíma našel dvanáctiletý nevlastní syn Mirek v kaluži krve a snažil se mu zavolat pomoc, chvíli na to dorazila policie a záchranná služba. „Mária křičela na Mirka, aby zavolal 112, aby přijeli na pomoc Jurovi,“ popsal jeden ze sousedů.

Policisté v rodinném domě našli ženu opilou. Podle sousedů se ráda a často napila alkoholu. „Ona když nepila, tak byla normální, jenže když začala pít, byla agresivní,“ řekl soused. Juraj pracoval podle Nového Času v dole jako horník. S Márií se seznámil minulý rok v létě.

Soused Peter si z osudného dne si pamatuje jen to, že slyšel hádku, ale žádný velký křik. V den vraždy Mária po Jurajovi chtěla, aby se s ní šel napít, to ale odmítl a chtěl odejít domů. V tom ho měla napadnout nožem.

Už jednou chtěla vraždit?!

„Nečekal jsem, že to takto skončí. Doufám, že se z basy už nevrátí,“ povzdechl si Peter. K domu dorazil i bývalý manžel podezřelé z vraždy Oto (35). Ten si přijel pro syna Mirka, o osmiletého Alexe se postará babička.

Oto popsal, že život s Marií byl složitý, když pila, bylo to těžké. „Když jsem jednou přišel domů, byla namol. Potom vzala nůž a chtěla mě zapíchnout do srdce. Stihl jsem se otočit tak, že mě píchla do ruky a hlavy,“ popsal dramatickou situaci. Poté z domu utekl pryč a na ulici ho našli policisté. Matka Márie měla říct, že už pro ní dcera neexistuje. Policie případ vyšetřuje, bližší informace zatím nesdělila.