Desetiletý kamarád Jána (14) pobodal kvůli 24 korunám: Hoch málem skončil na vozíku

Nevinná dětská hra mohla skončit smrtí čtrnáctiletého chlapce. S bodným zraněním musel být okamžitě převezen do nemocnice. Podle lékařů nechybělo mnoho a chlapec by zůstal na invalidním vozíku. To vše jen kvůli jednomu euru, o které chlapci hráli!