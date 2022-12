Musk chce co nejdřív implantovat lidem do mozku čipy! Pokusné opice po nich zvracely a umíraly

Podnikatel a miliardář Elon Musk prohlásil, že zbývá už jen pár měsíců do chvíle, kdy mozkové čipy, jenž vyrobila jeho společnost Neuralink, budou moci implantovat lidem. Na sociální síti Twitter Musk zveřejnil příspěvek, v němž psal, že zařízení je „připraveno pro lidi“.

Podle slov Muska se jedná o průlomovou záležitost, do níž vkládá velké naděje. Díky čipům budou prý lidé daleko inteligentnější. Navíc pomůže lidem s mozkovými poruchami, a dokonce má umožnit postiženým jedincům pohybovat se a komunikovat. „Chceme být extrémně opatrní a jistí si, že to bude dobře fungovat, než zařízení vložíme do člověka,“ uvedl Musk. Nicméně dle jeho slov se pomalu a jisté blíží k bodu, kdy budou moci spustit testování na lidech.

Několik let Musk a jeho tým zařízení testovali. Mozkové čipy voperovali do mozků makaků. Série testů podle informací amerického New York Post proběhly na Kalifornské univerzitě v Davisu mezi lety 2017 až 2020. Kolem výzkumu se objevily kontroverze. Experimenty probíhaly na opicích, které údajně neuvěřitelně trpěly. V jednom z příkladů, který ve zprávě předložené ministerstvu zemědělství Spojených států podal neziskový spolek Lékařský výbor pro odpovědnou medicínu, jedné z opic chyběly prsty na rukou i nohou a to „pravděpodobně kvůli sebepoškozování nebo jinému blíže nespecifikovanému traumatu.“

Opice prý byla později utracena. Další z opic měla v lebce vyvrtané díry. Do mozku jí údajně implantovali elektrody. Nepřežila. Měla se u ní vyvinout kožní infekce a nakonec ji utratili. Elektrody do mozku implantovali i další opici, která nakonec krvácela do mozku, dávila se a nemohla dýchat. Trvalo několik dnů, než se zvíře zhroutilo, zřejmě prý vyčerpáním. Následně ji utratili.

Univerzita se brání

Nezisková organizace univerzitu zažalovala. Měla podle ní porušit zákon na ochranu zvířat. Ve zprávě mimo jiné uvádí, že do experimentu bylo zahrnuto třiadvacet opic. V roce 2020 patnáct opic zemřelo či bylo utraceno. „Upřímně řečeno, mrzačili a zabíjeli zvířata,“ pronesl Jeremy Beckham z Lékařského výboru pro odpovědnou medicínu, která je zastáncem veganství, a je proti provádění testů na zvířatech.

Podle výše zmíněného deníku se výbor prý často dostává do sporu s Americkou lékařskou asociací a to hlavně kvůli svým stanoviskům. V minulosti obdržel finanční prostředky od organizace na ochranu zvířat PETA. Univerzita se proti nařčením ohrazuje. Spolupráci s Neuralinkem údajně ukončili již v roce 2020. „Snažíme se poskytnou zvířatům, která máme na starosti, tu nejlepší možnou péči. Výzkum na zvířatech je přísně regulován a Kalifornská univerzita v Davisu se řídí všemi platnými zákony a předpisy,“ uvedl mluvčí univerzity.