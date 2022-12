Deset let starý pomníček 1. oddělení: Vrah rozřezal dvě ženy na kusy! Části těl poházel po celé Praze

Vyšetřování prvního ze dvou hrůzných mordů odstartoval nález rukou svázaných páskou 6. prosince 2011 krátce před polednem v Kunratickém potoce nedaleko pražské Jižní spojky. Na Štědrý den našli policisté mezi keři a stromy v lesoparku Krejcárek na Žižkově torzo těla. Koncem ledna 2012 pak bezdomovci objevili v Karlíně ženskou hlavu. Posledním nálezem byly nohy, které se našly v dubnu 2013 ve sklípku bývalé zahradní chatky v Hloubětíně.

Pitva i testy DNA potvrdily, že ostatky patří k sobě. Části ostatků pachatel zabalil do igelitových pytlů. Přestože se podařilo sestavit poměrně zdařilý portrét oběti a detektivové oslovili tisíce lidí, kteří nevěděli o svých příbuzných, její totožnost dodnes neznají.

Další ruka

O necelé dva roky později stáli detektivové pražské mordparty před další stejně brutální vraždou. Jako první se opět objevila ruka. Další kusy těla se našly ve Vltavě a na jejích březích v okolí Smíchova a Barrandova. Zjištění identity oběti komplikoval fakt, že ve vodě ležely podle odhadu týden až měsíc a již se rozkládaly.

„Části těla byly odděleny ostrým nástrojem, pravděpodobně nožem,“ uvedli tehdy. Jeden pachatel? Jednou z vyšetřovacích verzí byla možnost, že v obou případech útočil stejný pachatel. Tu se však nakonec nepodařilo prokázat. Tentokrát ale byli detektivové o něco úspěšnější. Zjistili jméno oběti. Avšak stejně jako u předchozího mordu se jim nepodařilo vraha dodnes dopadnout.

První oběť

Policisté u první oběti zjistili, že ostatky patřily ženě spíše slovanského typu s blond nebo zrzavými vlasy, ve věku mezi 40 až 45 lety. Vysoká byla zhruba 175 cm. Na rameni blízko klíční kosti měla výrazné mateřské znaménko. Zemřela nejpozději 5. prosince 2011.

„Oba případy jsou odloženy. Kdyby se ale objevily nové skutečnosti, lze je znovu otevřít,“ řekl policista Jan Daněk. Trestný čin vraždy je promlčen po 20 letech. I později lze ale případ otevřít. Pokud by byl však pachatel po této době usvědčen, už by nemohl být potrestán. Jestliže by se však ukázalo, že se během oněch 20 let dopustil stejného, nebo dokonce závažnějšího zločinu, pak by se promlčecí doba protáhla a trest by pachatele minout nemusel.

Promlčecí doba by měla být zrušena

Promlčecí doba by měl být zrušena, řekl v rozhovoru pro Blesk kriminalista Josef Lotes.

Co prožívá detektiv, když se nepodaří vraha dopadnout a případ je odložen? „Stejně se k němu stále vrací, hledá souvislosti. Pokud se někde najde jakákoli skutečnost, která k případu směřuje, opět se mu plně věnuje.“

A když se podaří kauzu objasnit, ale je již promlčena, a pachatel tak trestu unikne? „Fakt, že je známý, je alespoň zadostiučiněním uvnitř policejního srdíčka. Zároveň se mnohý kriminalista zlobí na to, že promlčecí doba u vraždy u nás dosud nebyla zrušena.“

Detektivové říkají, že i když pachatel uniká, alespoň oběť by měla mít jméno. „Identifi kace oběti vede k dalším důležitým informacím, například o jejích vztazích, kontaktech, pohybu, bydlišti. Ty pak mohou nakonec vést k pachateli.“

Přesto, někdy se ho dopadnout nepodaří. I pak záleží na jménu?

„Člověk by neměl jen tak zmizet ze světa. Pro pozůstalé je mnohem horší, když nevědí, co se s jejich blízkým stalo, než když se dozvědí pravdu, i když krutou. Alespoň se mohou s dotyčným rozloučit, důstojně ho pohřbít a jít dál.“