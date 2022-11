Požár bytu nepřežil manželský pár, zachránil se jen syn Patrik: Jednu oběť našli půl metru za dveřmi

Požár bytu v panelovém domě v Prešově si vyžádal dva lidské životy. V pekelném infernu zemřela Zdenka (†58) a její muž Tibor (†60). Jejich syn, šestatřicetiletý Patrik, se stihl zachránit. I on ale skončil ve vážném stavu v nemocnici.

K požáru došlo ve čtvrtek v noci v Prostějovské ulici v Prešově na východě Slovenska. Hořet začalo v bytě v osmém poschodí, z balkonu šlehaly obrovské plameny. „Bohužel dva lidé při požáru přišli o život, další dva se zranili,“ konstatovala policie.

Podle deníku Nový Čas v bytě zemřela Zdenka B. (†58) a její o dva roky starší muž Tibor B. S nimi byl v bytě i jejich syn Patrik (36), ten tragický požár přežil, skončil ale ve vážném stavu v nemocnici.

Syn se zachránil, rodiče už ne

Požár v domě, kde žije asi 200 lidí, nabral rychlý spád. „Slyšela jsem z domu dunění. Nejdřív jsem si myslela, že jde o domácí násilí, tak jsem zavolala policii. Poté jsem viděla dým a věděla jsem, že je zle. Po chvíli k nám přiběhl syn majitelů bytu Patrik. Měl popálená záda, byl na pokraji svých sil,“ popsala deníku jedna z obyvatelek. Patrik jí měl ještě říct, že neví, co se stalo, probral se v sousední místnosti ve chvíli, kdy už hořelo.

Chvíli na to dorazila první jednotka hasičů. Jedna část z nich hasila zasažený byt, další zase evakuovala desítky nájemníků. „Jednoho obyvatele jsme našli na chodbě, půl metru za dveřmi. Snažili jsme se ho společně s lékařem oživit, snesli jsme ho o patro níž. Bohužel snažení bylo bezúspěšné,“ popsal velitel hasičů Ľubomír Toďor. Jeden z manželů se zřejmě snažil dostat z bytu pryč.

Příčinu neznají

Proč začalo hořet, hasiči a policisté ještě nevědí, na objasnění tragédie ale pracují s experty a kriminalisty. V době požáru měla teplota v bytě dosahovat až 800 stupňů Celsia. Inferno poškodilo trubky, obyvatelé v paneláku se proto nebudou moci ještě minimálně týden vrátit domů. Před Vánoci je to pro ně krajně nepříjemná zpráva. Zřejmě se poškodila i betonová konstrukce, dodal statik Jozef Polák.

Pár metrů od výbuchu

K tragickému požáru došlo jen pár set metrů od Mukačevské ulice. Tam 6. prosince 2019 došlo k výbuchu nahromaděného plynu v panelovém domě. Po výbuchu pak několik poschodí zasáhl ničivý požár.

Konstrukce domu se zhroutila, celkem výbuch s následným požárem nepřežilo osm lidí, dalších 40 bylo zraněno. Policie o den později zadržela dělníky a jednatele firmy, kteří u domu prováděli výkopové práce. Následně tři z nich obvinili z obecného ohrožení. Za vinu jim kladli to, že narušili plynové potrubí a místo nahlášení situace dělali, jako by se nic nedělo. Jediné, co obyvatelům doporučili, bylo otevření oken. K překopnutí potrubí došlo v 11:40, k výbuchu o pár minut později – ve 12:12.