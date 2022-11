Miroslava s kolegyní ve vlaku do Ústí nad Labem nožem napadl černý pasažér: Policie agresora hledá

K napadení došlo 2. listopadu. Miroslav P. pro pořad Na Stopě uvedl, že nastoupil v Lovosicích s kolegyní do vlaku. Vlakem z práce do Ústí nad Labem jezdí každý pracovní den, na tuhle cestu ale dvojice jen tak nezapomene. „Byl tam chlapík, co si brumlal. Sedli jsme si na sedačku, s kolegyní jsme si povídali,“ popsal Miroslav v pořadu České televize a dodal, že po chvíli muž začal něco vykřikovat.

Video To je on. Agresor ve vlaku do Ústí nad Labem napadl dva cestující. - Policie ČR Video se připravuje ...

Dvojice na jeho slova nereagovala, nicméně jak se vlak blížil stanici Ústí nad Labem, útočník vytáhl nůž. „Snažil jsem se dostat ke dveřím a přemýšlel jsem nad tím, kdy už bude konec, kdy budeme moci vystoupit. V tom řekl, dejte mi peníze nebo to bude zlý,“ popsal Miroslav, který u sebe ale žádné peníze neměl. Útočník po něm tak chtěl telefon. V tu chvíli se ale už vlak dojel do stanice a zastavil. Napadené dvojici se podařilo dostat ven a útočník uprchl.

Případem se začali zabývat ústečtí kriminalisté, kteří po muži pátrají. „V tuto chvíli žádají veřejnost o pomoc s jeho ztotožněním,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Podle policistů se jednalo o muže snědé pleti, jemuž bylo kolem pětatřiceti let. Na tváři měl strniště a na sobě měl černou teplákovu soupravu s kapucí se zlatými ornamenty. „Kriminalisté vyhodnocovali kamerové záznamy. Svědci muže popisují, že působil zanedbaným dojmem a jeho chování bylo zmatené. Ve vlaku jel již z Prahy. Do Prahy přijel vlakem od Kolína,“ dodala. V případě, že někdo muže pozná, může se obrátit na linku 158.