Sestra těhotné Marcely (†17), kterou prý ubodal přítel Erik (19): Zabil by i mě!

V neděli ráno policie vyrazila do ulice Družstevní ve východoslovenském městě Krompachy. Tam byla nalezena teprve sedmnáctiletá Marcela, která měla na těle několik bodných ran a nejevila žádné známky života. Jedním z hlavních podezřelých se stal přítel zesnulé, devatenáctiletý Erik, s nímž oběť bydlela.

Tuto variantu potvrzuje i sestra usmrcené dívky, osmnáctiletá Daniela, která šla v sobotu večer sestru doprovodit domů. „Erik byl zřejmě opilý a rozzlobil se na mě. Vyběhl ven s holí a bil mě po těle. Stále mám ještě modřiny i na nohou. Možná by mě byl i zabil, ale zabránil mu v tom jeho otec, který mi přiběhl na pomoc,“ uvedla pro slovenský deník Nový Čas Daniela.

Video Slovenský mladík (19) čelí podezření z ubodání své těhotné přítelkyně (†17). - noviny.sk Video se připravuje ...

Erikův otec chtěl tragédii zabránit

To potvrdil i otec mladíka. „Předtím byl se švagry a asi popíjeli. Ukázal mi záda, že byl prý předtím zbitý. To ho asi naštvalo, tak začal po příchodu bít holí do Daniely,“ doplnil Gustáv (70).

Poté měl mladík vběhnout do domu za svou přítelkyní a zřejmě jí zasadit několik bodných ran. Tak to popsal i Erikův otec, který se snažil tragédii zabránit. „Vytrhl se mi a utíkal dovnitř do domu. A když jsem vešel dovnitř i já, Marcela už ležela na zemi mrtvá,“ řekl Gustáv.

Na jaře se měla stát maminkou

Rodina zesnulé Marcely se z neštěstí ještě nevzpamatovala. Dívka navíc byla v šestém měsíci těhotenství, útok nepřežilo ani její nenarozené dítko. „V březnu měla porodit holčičku,“ posteskla si Daniela, jež tetou sestřiných dětí už nikdy nebude.

„S podezřelou osobou jsou prováděny potřebné procesní úkony. Začalo stíhání pro obzvláště závažný zločin vraždy. Vzhledem k vyšetřování bližší informace v tuto chvíli poskytovat nebudeme,“ uvedla pro slovenský deník košická krajská policejní mluvčí Jana Mésarová.