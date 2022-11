Smolař v Chodově zapálil obchod a slíbil: 48 milionů zaplatím! Jak dlouho bude splácet? Místní chtějí pomoct

Neuvěřitelných 115 let. Tak dlouho by osmnáctiletý smolař z Chodova splácel škodu 48 milionů způsobenou zapálením Penny Marketu, kdyby bral průměrný plat v regionu a celý ho posílal na pokrytí škody. Mladík se přiznal, že obchod omylem zapálil, když se snažil z košíku pomocí zapalovače vyndat zapadlý mobil. Možná ale nebude muset. Vznikla totiž sbírka, jejíž výtěžek mu má pomoci obrovskou škodu alespoň částečně splatit.

Obchodní dům začal hořet v neděli v noci. Osmnáctiletý smolař si u prodejny Penny Market v Chodově na Sokolovsku chtěl původně jen dobít mobil v zásuvce pod stříškou u košíků. Telefon mu ale spadl do jednoho z košíků a chlapec se k němu nemohl dostat. Košíky od sebe neodtrhl, zkusil si proto pomoct jinak - plynovým zapalovačem chtěl do stěny plastového košíku vypálit díru.

Video Takhle mladý smolař zapálil celý obchod a sháněl pomoc u obyvatelů okolních domů. - Policie ČR Video se připravuje ...

Místo vysvobození mobilu se mu ale podařilo košíky zapálit. Jejich plastové části vzplály a oheň se rychle rozšířil na dřevěnou konstrukci střechy nad vozíky, odtud pak i na samotnou prodejnu. Úplným vyhořením prodejny vznikla škoda přes 48 milionů korun.

Rozsáhlý požár navíc podle policie poškodil osm aut zaparkovaných poblíž prodejny. Mladík se snažil zburcovat obyvatele okolních domů, aby zavolali hasiče, ale než se mu to podařilo, byla zkáza na světě.

Slíbil, že to zaplatí

Mladý muž měl podle CNN Prima News slíbit, že obrovskou částku uhradí. Kromě toho se k události přiznal. Jak dlouho by ale musel takovou částku splácet? Průměrný plat byl ve druhém čtvrtletí letošního roku v Karlovarském kraji 34 725 korun. Škodu 48 milionů korun by tak smolař splácel 1 382 měsíců - 115 let. A to za předpokladu, že by neměl žádné výdaje.

Chtějí mu pomoct

Jelikož mladík sám zapálil jeden z nákupních vozíků, pojistka na „blbost“ by mu v takovém případě zřejmě moc nepomohla a pojišťovna by tak obrovskou škodu nezaplatila. Možná ale není všem dnům konec.

Na sociálních sítích se totiž objevila sbírka, jejíž organizátor by chtěl nešťastnému mladíkovi pomoct obří dluh splatit. „Není žhář jako žhář. Jedna chyba změní celý život. Dopřejme mladému muži druhou šanci na nový začátek,“ stojí na doprovodném plakátku.