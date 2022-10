Novorozenou Elišku hodila matka do popelnice: Hrozí jí výjimečný trest! Zničila rodinu, řekl přítel

Žena, která už má z 11letého soužití s přítelem dva syny, tvrdila, že o těhotenství nevěděla. „Myslela jsem, že jsem přibrala,“ uvedla u soudu. V noci přicházející bolesti a krvácení přisuzovala menstruaci.

Chtěla se jít projít, ale dostala prý křeče, a tak šla do sklepa, kde porodila. „Ani jsem se nedívala, co to je,“ řekla žena. Dítě vyhodila zabalené do kusu látky a šla spát. Holčičku našli dva lidé podchlazenou na 20 stupňů. „Za duševní útrapy, že bude nosit nálepku popelnicového dítěte, žádáme 1,5 milionu korun,“ řekl zmocněnec děvčátka.

Otec dítěte: Zničila rodinu

U soudu vypovídal přítel obžalované, který dostal Elišku po 11 dnech v nemocnici do péče a má ji dosud. „Veroniku neviním z pokusu o vraždu, ale ze zničení rodiny,“ řekl. „Ona je zvláštní člověk. Neumí řešit problémy a je hloupá. Neumí domyslet, že předstírání jednou skončí,“ vypověděl. O těhotenství prý nevěděl, a když se ženy na něj ptal, tvrdila, že jen ztloustla.