Zrůdy v sukních: Členka Mansonova gangu při vraždění těhotné Sharon Tateové měla orgasmus!

Susan Atkinsová se narodila do rodiny alkoholiků, často se stěhovali. Po smrti matky, když jí bylo 19 let, se seznámila s Charlesem Mansonem a přidala se k jeho sektě Rodina. Patřila do skupiny, která 9. srpna 1969 v domě režiséra Romana Polańského brutálně usmrtila 5 lidí. Atkinsová ubodala Polańského těhotnou manželku Sharon Tateovou, údajně ochutnala i její krev a napsala s ní na zeď slovo Pig (Prase). Atkinsová se později své spoluvězenkyni k vraždě Sharon Tateové přiznala a dokonce tvrdila, že když do těhotné vrážela nůž, prožila orgasmus. Byla odsouzena na doživotí, ve vězení zemřela v terminálním stádiu rakoviny. Zbytek otřesného příběhu uvidíte na videu.

