Vražedkyni z Rodiny Charlese Mansona propustili na svobodu: Co je dnes s ostatními členy šílené sekty?

Leslie Van Houtenová a Steve Grogan se neúčastnili řádění v domě Tateové a Polanského. Při druhé akci u domu LaBiankových vystoupili Tex Watson, Patricia Krenwinkelová a Leslie Van Houtenová. Grogan, Manson, Susan Atkinsová a Linda Kasabianová jeli dál, chtěli zavraždit herce Saladina Nadera. Kasabianová je však zavedla do špatného domu, a tak z akce sešlo.

Grogan

Grogan společně s dalším členem Brucem Davisem na Mansonův příkaz zavraždil Donalda Jeromeho Sheu (je možné, že do této vraždy byl zapojen i Tex Watson, to se ale nepodařilo prokázat, pozn. red). Vůdce sekty totiž věřil, že je Shea „práskač“ a že jejich zločiny nahlásil policii. Steve Grogan byl původně za tuto vraždu odsouzen k trestu smrti. Ten mu byl později zmírněn na doživotí . Dlouho byl jediným členem sekty, který byl odsouzen za vraždu a nakonec propuštěn. Grogan se totiž ve vězení velmi proměnil poté, co přestal být drogově závislý, velice litoval svých činů a policii navedl na to, kde se nachází Donaldovo tělo. Už v roce 1985 byl proto podmínečně propuštěn.

Houtenová

Leslie Van Houtenová se účastnila vražd manželů LaBiankových. V době krutých zločinů bylo Van Houtenové pouhých 19 let. U soudu vypověděla, že ji v té době velmi zasáhl rozvod rodičů, holdovala drogám a alkoholu a kvůli tomu se nechala Mansonem ovlivnit. Podle soudu Houtenová prokázala mimořádnou snahu o nápravu, za mřížemi se vyhýbala problémům, podstoupila několikaletou terapii, velice svých činů lituje a její rodina a přátelé ji podporují. Od roku 2016 byla Van Houtenová pětkrát doporučena k podmínečnému propuštění. Všechna je však odmítl guvernér Gavin Newsom nebo jeho předchůdce. Svého dosáhla až letos. Po dalším doporučení totiž Newsom uvedl, že tentokrát její propuštění nezablokuje.