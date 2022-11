Na erotickém portálu si kněz Tomáš Plavnický (36) z Vysočiny vyhlédl muže z Chebska, který měl zájem o piercing na intimních partiích. V bytě zájemce se ale odehrál horor! Kněz muži uřízl varle! Podle soudu je duchovní sexuální sadista nebezpečný pro společnost. Přesto za svůj ohavný čin dostal čtyřletou podmínku. Na svobodu ale nepůjde, soud ho poslal do léčebny.

Za zločin neoprávněného odebrání tkání a orgánů duchovnímu hrozilo až dvanáct let vězení. Státní zástupce Martin Rykl pro kněze navrhl tři roky vězení a povinnost podrobit se ústavnímu ochrannému sexuologickému léčení.

Klasické soudní líčení mělo proběhnout v úterý, ale nekonalo se. Obžalovaný totiž přišel s návrhem o uzavření dohody o vině a trestu. Tuto dohodu ve středu schválil Krajský soud v Plzni.

Odsoudil ho k trestu odnětí svobody ve výměře tři roky, výkon trestu mu byl podmíněně odkložen na zkušební dobu čtyř let. Soud mu však uložil také ústavní ochrannou sexuologickou léčbu. Poškozený žádá jako náhradu za způsobenou újmu 300 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.

Přiznává a lituje

„Obžalovaný nikdy nezpochybňoval, že se účastnil toho jednání, které mu bylo kladeno za vinu, že se sešel s poškozeným a že v rámci jejich setkání došlo k odebrání jednoho varlete. Svého jednání lituje a sám dobrovolně už v březnu nastoupil ochrannou sexuologickou léčbu, která stále pokračuje,“ řekl novinářům právní zástupce obžalovaného Jaroslav Marek.

Právě zachování kontinuity sexuologické léčby bylo podle něj hlavní motivací k uzavření dohody o vině a trestu. Pokud by šel obžalovaný do vězení, jeho léčba by se přerušila.

Intimní piercing

Vše se odehrálo loni v srpnu v bydlišti muže, který přišel o varle. Dorazil k němu kněz, se kterým si psal na erotickém portálu. Spolu se měli podle obžaloby předem domluvit na implantaci intimního piercingu.

délka: 00:45.30 Video Video se připravuje ... Kněz Tomáš Plavnický (36) uřízl muži varle. Soud mu dal podmínku a ústavní sexuologickou léčbu. Romana Vébrová

„Obžalovaný provedl na poškozeném, který vlivem vypití neznámé tekutiny ztratil vědomí, tento zákrok a zároveň mu neplánovaně odebral levé varle,“ řekl v obžalobě státní zástupce Martin Rykl.

S hnisající ranou do špitálu

Duchovní měl pak z bytu odejít. „Nestaral se o další stav poškozeného, kterému způsobil nevratnou změnu pohlavních orgánů. Poškozený byl následně kvůli rozpadu a zanícení rány po několika dnech hospitalizován v nemocnici,“ dodal Rykl.

Muž, který si s knězem piercing domluvil, tvrdil, že to, že mu chybí varle, zjistil až nemocnici. Na intimním místě se mu vytvořila hnisající rána. Co se s chybějící částí těla stalo, se nepodařilo zjistit....

Obžalovaný: Řezali jsme společně

Duchovní měl ale piercingové hrátky vylíčit letos v únoru u jednání o vazbě jinak. „Vše, co jsem dělal, bylo na přání poškozeného a s jeho spoluúčastí. Tvrdil, že chce varle pryč. Společně jsme se řezali. Jestli jsem mu uřízl varle já, nebo si to udělal on sám, si nepamatuji,“ uvedl tehdy kněz.

Znalci: Je sadista

Soudní znalci označili kněze za sexuálního sadistu a uvedli, že jeho pobyt na svobodě může být nebezpečný. „Vzrušuje ho působení bolesti na sexuálních objektech. Jeho jednání bylo motivované sexuální touhou. Vzhledem k poruše osobnosti je náprava nejistá,“ byl závěr znalců.

Policie našla při domovní prohlídce v klášteře u kněze krabici. Uvnitř měly být chirurgické nástroje, jako třeba skalpely, gumové rukavice, desinfekce či injekční stříkačky.

Když policisté začali duchovního trestně stíhat, církev ho suspendovala. Církevní službu tak nyní nevykonává.