Štír

Milí Štíři, nebuďte líní a zapojte se do společenského života a navštivte akce, které by vám rozšířily obzory. V práci toho máte až nad hlavu, ale do konce týdne byste si měli udržet nadhled. Nepouštějte se do zbytečných konfliktů a zatněte zuby.