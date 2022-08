Blíženci

Polovina pracovního týdne nebude nic moc, proto se dejte do svěží práce. Do ničeho se však nenuťte. Pokud vás aktuální povinnosti nebaví, tak si je nesmíte více znechutit. Myslete na to, že za dostáváte za odvedenou práci penízky, které k životu potřebujete.