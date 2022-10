Drama ve Slušovicích: Osm zraněných v tlačenici na diskotéce, pět lidí je v nemocnici!

Pět zraněných v nejvážnějším stavu převezly sanitní vozy do nemocnice, přičemž dva pacienti skončili na jednotce intenzivní péče dětského oddělení nemocnice. Věk zraněných se pohybuje od 15 do 20 let. ČTK to v neděli řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Jakub Omelka.

Mluvčí Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Dana Lipovská v neděli ČTK řekla, že hospitalizováno je aktuálně pět návštěvníků diskotéky. „Všichni jsou nezletilí. Jeden z nich je v těžkém stavu, tři ve středně těžkém stavu a jeden na pozorování,“ uvedla Lipovská. Lékaři ambulantně ošetřili ještě jednu zletilou osobu, kterou poté propustili domů. U některých nezletilých návštěvníků převezených do nemocnice lékaři diagnostikovali lehkou intoxikaci alkoholem.

První tísňový hovor z diskotéky na linku 155 zaznamenalo operační středisko záchranné služby v sobotu ve 23:27. „Ošetřeni byli tři pacienti mužského pohlaví a pět pacientek ženského pohlaví. Rozsah jejich zranění se výrazně lišil,“ uvedl Omelka. Někteří byli intoxikovaní alkoholem. Vážná zranění se vyznačovala bezvědomím a takzvaným crush syndromem. Tento stav vzniká po dlouhodobém stlačení měkkých tkání a následném uvolnění bílkovin, které zneprůchodní ledviny.

K diskotéce ve Slušovicích postupně přijelo pět sanitek. „Sanitní vozy se navíc po předání pacientů v nemocnicích na místo události vracely. Jedna posádka na místě zůstávala ještě i po předání posledního z pacientů pro případ, že by se v objektu music clubu nacházela další zraněná osoba. Akce byla ukončena dnes v 02:00,“ podotkl Omelka.

Na místě neštěstí zasahovaly také tři jednotky hasičů. „Po příjezdu hasičů se u klubu nacházelo velké množství lidí. Osm z nich bylo zraněno. Hasiči poskytli několika zraněným první předlékařskou pomoc, a to až do příjezdu dalších sanitních vozů. Poté raněné předávali posádkám zdravotnické záchranné služby a dále jim pomáhali s jejich ošetřením,“ uvedla na sociálních sítích mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Situace byla podle Omelky velmi komplikovaná také pro operační středisko. „Z místa události evidovalo zvýšený počet telefonátů. Počet zraněných se teprve časem upřesňoval a operační řízení vysílalo na místo další posádky. Kromě koordinace výjezdové techniky spojené s touto událostí navíc musely dispečerky zvládat obvyklý příjem hovorů na tísňovou linku 155,“ dodal Omelka.