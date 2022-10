Nadějný fotbalista Adrián (†18) zemřel při autonehodě: Dojemná slova jeho trenéra

Obrovská tragédie potkala nejen slovenský fotbalový klub FC Slovan Galanta. Při šílené autonehodě zemřel talentovaný záložník Adrián. Nadějnému sportovci bylo teprve osmnáct let. Fotbalový klub, kamarádi, spoluhráči a příbuzní mladého sportovce jsou zdrcení.

Podle vedení klubu byl Adrián na hřišti dravec, ale v soukromí naprosto úžasný chlapec. „Já tomu nechci věřit. Stále nevěřím, že je to pravda. Je to opravdu těžké,“ uvedl podle deníku Nový Čas skrze slzy prezident týmu Róbert Hupka. Popsal, kdy k tragédii došlo.

„V pondělí měli chlapci trénink. Byli vysmátí. Po tréninku si šli sednout na kávu,“ sdělil s tím, že právě posezení se spoluhráči bylo to poslední, co předcházelo tragické autonehodě. „Nikdy bych si nepomyslel, že to jsou jeho poslední minuty,“ zoufal si Hupka.

Po kávě usedl Adrián za volant. Z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru, kde se čelně střetl s kamionem. Neměl šanci na přežití. „Podle prvotních informací měl mladý řidič přejet do protisměru, kde došlo ke srážce s nákladním automobilem,“ potvrdili smutnou událost slovenští policisté.

Nejen výborný fotbalista, ale i pilný student. Takový byl mladičký Adrián. „Nedávno měl maturitní ples, těšil se na vysokou školu,“ vysvětlil trenér klubu Roman Kollárik. „Byl vždy veselý a plný elánu,“ popsal hocha s tím, že ve fotbalu ho podporovala celá rodina.

„Na tréninky se chodila dívat i jeho babička,“ vzpomínal. „Když jsem se dověděl, co se stalo, myslel jsem, že jde jen o zlý sen,“ dodal Kollárik.