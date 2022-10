Sestra milionáře (†48), kterého zavraždila blonďatá kráska ze Slovenska: Necítí žádnou lítost!

V roce 2014 slovenská kráska Mária Kukučová (32) chladnokrevně zavraždila svého bývalého přítele, britského milionáře Andyho Bushe (†48). Důvodem byla zřejmě ženina touha po majetku a penězích jejího expartnera. Za vraždu byla odsouzena na necelých 14 let odnětí svobody, úřady jí však trest výrazně zkrátily a po osmi letech byla Slovenka podmínečně propuštěna. V současné době by měla mít monitorovací zařízení. To naprosto šokovalo rodinu zesnulého Andyho. „Je to naprosto nepřijatelné,“ zlobí se sestra zabitého milionáře.

„Chápu, že je podmíněně propuštěna a její trest ještě nevypršel, ale je naprosto směšné, že někdo dokáže udělat to, co ona. Vyjít tak rychle do ulic. Byla jsem šokována,“ svěřila se pro britský deník Daily Mail Rachel (49), sestra zavražděného milionáře Andyho Bushe. „To, že je venku z vězení, jsem zjistila, až s fotek. Netušila jsem to,“ přiznala pozůstalá.

"Necítí žádné výčitky jako je nikdy necítila," dodala. Podle sestry zesnulého milionáře Kukučová vždy dávala najevo, že je nevinná a s vraždou Bushe nemá nic společného. „Tvrdila, že se Andy zastřelil během šarvátky sám, což je kravina. Vždy věří jen svým vlastním lžím. To, co spáchala, byla chladnokrevná vražda,“ řekla Ráchel.

Nosí vražedkyně monitorovací náramek?

Ta se domnívá, že Kukučová zastřelila svého expartnera v době, když padal nebo už byl na podlaze. „Nezabila ho náhodou, bylo to úmyslně a teď je venku, je to nepřijatelné,“ uvedla sestra britského milionáře.

Slovenský týdeník PLUS 7 DNÍ upozornil na fakt, že Kukučová na sociálních sítích sdílí v posledních fotografie, jak si užívá života mimo basu. Vražedkyně sdílí například sexy fotografie, kde se sluní na pláži. Týdeník si ovšem všiml zvláštního detailu, který si vyskytuje na několika fotografiích.

„Po pozorném prohlédnutí záběrů Kukučová jsme si všimli, že na mnoha záběrech má uvázaný velký šátek na ruce. Jeví se, jako by chtěla něco na své pravačce zakrýt. Může jít o monitorovací náramek. Ten se používá při alternativních trestech,“ píše týdeník.

Ministerstva s propuštěním nepomůžou

Vražedkyně by měla podle webu ve vězení strávit ještě několik let. Slovenské ministerstvo spravedlnosti ovšem neví o tom, že by byla Kukučová propuštěna na svobodu. „Jde výslovně o vnitrostátní řízení na území Španělska, do kterého nemají pravomoc zasahovat slovenské orgány,“ sdělil médiu tiskový mluvčí ministerstva.

Ministerstvo zahraničních věcí Slovenska médiu zase potvrdilo, že se úředníci nijak nezasazovali a nepomáhali s tím, aby byla Kukučová propuštěna. K vraždě došlo v dubnu roku 2014. Tehdy Kukučová střelnou zbraní popravila svého exmilence ve španělském letovisku Costa Del Sol, kde měl boháč okázalé sídlo. Slovenka tam na něj čekala dvě noci. Potom měl Bush dorazit i se svou ruskou milenkou.

Ve vězení strávila jen osm let

Zatímco Ruska na muže čekala ve voze, Kukučová na Bushe v domě třikrát vystřelila z revolveru. Dvě střely ho zasáhly do hlavy. Pak nasedla do jednoho z jeho aut a zmizela. Milence řekla, že jí Bush auto půjčil. „Byla posedlá jeho majetkem. Jediné, co ji zajímalo, byly peníze,“ svěřila se v minulosti sestra zavražděného. To byl zřejmě i důvod, proč Kukučová před osmi lety vraždila.

Soud se pak Kukučová snažila přesvědčit o tom, že jednala v sebeobraně. Údajně ji měl ex partner ohrožovat. Obžaloba pro Slovenku požadovala 27 let, Kukučová nakonec vyfasovala bez tří měsíců 14 let. Ve vězení ale strávila jen zmíněných osm.