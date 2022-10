Dozorci v Horním Slavkově napadli odsouzeného?! Leoš (46) skončil se zlámanými žebry a proraženou plící

O případu informoval server Novinky, který uvedl, že dozorci měli tvrdit, že byl odsouzený agresivní a proto proti němu použili donucovací prostředky. Proti tomuto tvrzení ovšem mluví nejen výpověď Leoše M., ale také další skutečnosti.

„Charakter zranění podle soudního znalce přesně sedí na mechanismus jeho vzniku tak, jak jej popsal poškozený,“ uvedl podle webu soudce Emil Pešina v rozsudku. Richard H. se měl nejprve na poškozeného rozčílit, že si stěžoval, a poté ho napadl. Jeho kolega Pavel Š. se následně přidal. Vězně nejprve bili pěstmi a když upadl, tak do něj kopali.

Dozorci shodně tvrdili, že na ně Leoš M. zaútočil první, a že museli použít donucovací prostředky, navíc prý měli obavu, že je zfetovaný. „Polámaná žebra vězně pak vysvětlovali tím, že při potyčce na něj Richard H. upadl a zranění mu způsobil páskem s kovovými sponami, který je součástí služební uniformy.“

Jenomže Leoš M. byl naopak velice vzorným trestancem, měl výborné hodnocení, pracoval jako uklízeč a směl se volně pohybovat po věznici, dokonce se v doprovodu vychovatele směl účastnit i mimovězeňských aktivit. Leošovi M. byl ve věznici svěřen do rukou křovinořez a kanystr s benzínem, pokud by byl problémový a neukázněný vězeň, s těmito předměty by mohl za mřížemi jen těžko operovat.

Sám vychovatel vypověděl, že Leoš M. byl korektní člověk a žádný agresor, občas prý něco nevhodně okomentoval, ale nepřekročilo to únosnou mez.