Rakovinou plic u nás každý rok onemocní téměř 7 tisíc lidí, z toho 90 % kvůli kouření, ať už aktivnímu nebo pasivnímu. A 80 % nemocných má karcinom v pokročilém stadiu. Ročně na něj zemře pět a půl tisíce nemocných. A právě tato varovná čísla přispěla k tomu, že byl spuštěn nový program časného záchytu rakoviny plic. Lékaři si od něj slibují, že se zvýší počet pacientů, kterým lze nádor operativně odstranit, ze současných 15 % až na 50 %!

400 vyšetřených

Za prvních pět měsíců roku se programu zúčastnilo 400 osob. Vyšetření odhalila devět nádorů plic, s velkou pravděpodobností ale nejde o konečné číslo, desítky vyšetření skončily zatím s nejasným výsledkem, a pacienti se tak musejí podrobit dalším prohlídkám. Šest z již potvrzených nálezů pak připadá na ženy. Vyšetření prováděná v rámci programu dokážou zachytit i další plicní choroby, například CHOPN (chronickou obstrukční plicní nemoc).

Co kuřáky čeká

Vytipovaní lidé absolvují podrobnou cílenou prohlídku v komplexním onkologickém centru nebo na plicním. „Na radiologickém oddělení absolvují vyšetření CT hrudníku. „To je u prevence rakoviny plic velmi důležitý moment,“ říká Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR. Preventivní cétéčko se provádí s nízkou dávkou záření, není nijak náročné a během několika minut dokáže odhalit nádor.

Kdo má na vyšetření nárok?

● Silní kuřáci ve věku 55–75 let, kteří kouří nebo dvacet let kouřili krabičku cigaret denně.

● Kandidáty na vyšetření vytipují praktičtí lékaři.

● Kuřák sám může požádat svého praktického lékaře o toto vyšetření.

● Vyšetření se po čase zopakují.

● Program by měl trvat pět let a jeho součástí je i odvykání kouření.

Nádory plic »umějí« nejlépe v centrech

I tak závažné onemocnění, jako je rakovina plic, nemusí znamenat rozsudek smrti. Záleží na rychlosti diagnózy, ale také na tom, kde se pacient léčí. Největší šanci na uzdravení nebo co nejdelší život v dobré kvalitě má, pokud se dostane do některého ze sedmi pneumoonkochirurgických center. Přesto se 40 % pacientů s plicním karcinomem ocitá mimo tato centra.

„V Česku se dosud operuje plicní karcinom tam, kde by se operovat neměl. Někde zase pacientům nasazují léčbu až za několik měsíců od stanovení diagnózy. To je špatně. Lidé by se měli dostat do center vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče, kde je na jednom místě kvalitní přístrojové vybavení, zkušenosti, lékaři patřičných specializací a vše navazuje na komplexní onkologická centra,“ říká prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti. Nemocní by proto měli trvat na léčbě v těchto centrech. Seznam 7 center najdete ZDE.

