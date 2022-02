Nataša to nerada přiznává, ale její muž Vojtěch na ni prozrazuje, že kouřila až 40 cigaret denně. Jako první projev toho, že něco není v pořádku, byl silný kašel. „Trvalo to asi 4 měsíce a já nešla k lékaři,“ přiznává Nataša. Když už začala vykašlávat hleny, tak se konečně odhodlala jít na vyšetření.

„Plicní lékař mi řekl, že musím na další vyšetření, že se mu na plicích něco nezdá,“ popisuje Nataša s tím, že ji poslal do Fakultní nemocnice Bulovka. Léčbu ale žena odmítla, když se dozvěděla, že má karcinom plic.

Nataša: Myslela jsem, že umřu ve spánku

„Já jsem nechtěla stresovat svou rodinu,“ vysvětluje svoji překvapivou reakci Nataša a rozhodla se svůj stav utajit. „Byla jsem vlastně ráda, že jsem nemocná já, ne moje děti. Říkala jsem si, že umřu ve spánku,“ doplňuje žena, v jejíž rodině se nikdy předtím rakovina nevyskytla.

Natašina reakce na diagnózu podle pneumoonkoložky MUDr. Jany Krejčí z Fakultní nemocnice Bulovka není sice běžná, ale může nastat. „I když pacient třeba tuší, že ty zprávy nebudou dobré, jakmile se řekne přímo, že má rakovinu, je to zkrátka pro člověka šok a prochází si určitými fázemi. Někteří nespolupracují, někdo pláče, každý reaguje jinak,“ vysvětluje lékařka pacientčino odmítání léčby.

Doba přežití? Maximálně půl roku

Jenže jejího stavu si začala naštěstí všímat i rodina. „Měla vysoké teploty i tlak. Řekl jsem jí, že zkrátka jdeme na pohotovost,“ přibližuje rozhodnutí Natašin manžel Vojtěch, k přemlouvání se přidal i syn. „Lékař jí na pohotovosti řekl, že věděl, že se vrátí,“ dodává Vojtěch, kterému z reakce došlo, že stav jeho manželky je vážný.

Pokud je karcinom v pokročilém stádiu, průměrná doba přežití pacienta jsou 4 až 6 měsíců. Nataša měla štěstí, že se dostala do studie, která testovala novou léčbu. A ta naštěstí zabrala. Ačkoliv byla Nataša silná kuřačka, říká, že se setkala s pacienty, kteří nikdy nevzali cigaretu do úst a stejně onemocněli.

Rakovina postihuje i mladé

To potvrzuje i MUDr. Jana Krejčí z Fakultní nemocnice Bulovka. „Ano, měli jsme pacienty s karcinomem plic, kterým bylo 25 let i méně a nikdy nekouřili. Mezi rizikové faktory ale stále patří aktivní kuřáctví, např. pokud člověk kouří 1 krabičku denně po dobu 20 let nebo 2 krabičky denně po dobu deseti let. Tito lidé mají 20krát vyšší riziko vzniku bronchogenního karcinomu než kuřáci,“ řekla Blesk Zprávám MUDr. Krejčí.

V roce 2018 bylo v Česku nově diagnostikováno 6459 pacientů s karcinomem plic a ve stejném roce zemřelo 5041 nemocných v souvislosti s touto nemocí.

Nádor je těžké odhalit

Nádor na plicích se dlouho neprojevuje. „Stádia, která by byla vyléčitelná, na sobě pacient obvykle necítí a my nemáme šanci jeho nemoc odhalit. V raných stádiích odhalíme jen 15 - 20 % pacientů a většinou v rámci předoperačního vyšetření při nějakém jiném zákroku, pokud už mají pacienti problémy, je to už pokročilé stádium,“ říká pneumoonkoložka.

„Pokud se vám prudce změní chronický kašel, který je náhle sušší, intenzivnější, vykašláváte hleny s krví, jste dušní, bolí vás na hrudi nebo i rameno, což se stává, pokud je karcinom v horní části plic, jedná se už o pokročilejší stádium onemocnění. V případě, že už jsou v těle metastázy, se může objevit epileptický záchvat,“ varuje MUDr. Krejčí.

Šance na přežití, pokud již má pacient metastázy v těle, jsou malé, ale délka života se prodlužuje, zejména díky moderní a cílené léčbě. Díky té mohou pacienti žít i roky.



Pokud se chcete vyhnout karcinomu plic, je rada lékařů jednoznačná: Nekuřte. A pokud už kouříte, tak nikdy není pozdě přestat.

Jaké jsou rizikové faktory, které vedou k nádoru plic?

Kromě aktivního kouření je problém i pasivní kouření. Roli mohou hrát i rodinné predispozice a znečištěné životní ovzduší. Mezi další rizikové faktory patří radioaktivní látky, ionizující záření, azbest, arzén, nikl a další chemikálie.

Nataša sice ještě nemá vyhráno, ale cítí se dobře. „Ráda bych poděkovala panu doktorovi Liborovi Havlovi, to je můj anděl, a mojí rodině, dětem a manželovi,“ říká a uzavírá: „Lidé by hlavně neměli nemoci podceňovat jako já a měli by jít co nejdřív k lékaři“

Pokud se chcete dozvědět více, zamiřte na stránky www.plice.online