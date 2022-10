Žena poskytovala první pomoc babičce: Neznámá hyena ji během toho okradla! Policie hledá dvě neznámé ženy

K činu podle policistů došlo 31. srpna večer letošního roku v obchodním centru v Olomouci. Mladá žena si u toalet odložila kabelku na sedačku, u její babičky totiž došlo k náhlé zdravotní indispozici a ona jí začala poskytovat první pomoc.

Na místo zavolala záchrannou službu a střídavě hlídala babičku a zároveň čekala u toalet, aby na místo záchranáře nasměrovala. „Kabelce tak nevěnovala patřičnou pozornost, čehož pravděpodobně využil neznámý pachatel. Po převozu babičky do nemocnice si povšimla, že jí v kabelce schází peněženka, která obsahovala finanční hotovost, osobní doklady a platební kartu,“ popsala policistka Petra Vaňharová.

Ještě ten den se někdo z platební karty vybral 1500 korun. Policistům z Olomouce se povedlo zajistit záběry z kamer, na těch jsou zachyceny dvě neznámé ženy, které by jim svoji svědeckou výpovědí mohly pomoci k objasnění otřesné krádeže.

„Pokud by někdo z občanů ženy na videozáznamu poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jejich totožnosti, ať prosím, kontaktuje policisty Obvodního oddělení Olomouc 1 na tel. 974 766 651, emailem: ol.oo.olomouc1.stsl@pcr.cz, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158,“ dodala Vaňharová.