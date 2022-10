Vlka z Horní Blatné čekají dvě operace: Už se snaží postavit na nohy

Zvíře našli houbaři koncem září u obce Horní Blatná jak leží nehybně v lese. Rychle se ho ujali zvířecí záchranáři z Karlovarského kraje, kteří ho odvezli do svého zařízení. Zvíře je ale stále nehybné, kvůli otoku tlačícímu na míchu nemůže chodit.

Podle ochránců vlka obecného srazilo auto a řidič pak ujel. „A máme tu další čerstvou zprávu o našem vlčím marodovi. Jeho stav se opět zlepšil. Pokouší se postavit na přední nohy. I když má problémy s čelistí, tak sám žere i pije. Dokonce se přestěhoval do nového, většího pokojíčku,“ popisují záchranáři z Drosery Bublava.

Doplnili, že vlk bude v pondělí operován. „Pokud půjde vše jak má, tak v pondělí by podstoupil první zákrok. Držte mu palce,“ napsali. Dodávají, že je zvíře v dobré kondici.

Pokud vydrží a nic se v jeho zdravotním stavu nezhorší, mohl by již ve středu jít na plánovanou operací kyčlí. Již v týdnu informovali o tom, že ho čeká i ortopedické vyšetření, po kterém by se mělo vše vracet do normálu.