Dramatický porod rodičů Zamazalových: Mareček měl kolem krku omotanou pupeční šňůru, na svět přišel doma!

Manželé Zamazalovi mají za sebou pořádně náročný porod. Maminka s tím moc nepočítala, onen večer uložila děti do postele a k večeři si dala jitrnici. Kolem jedenácté pak začala cítit bolest, pak volala muži na hasičskou stanici. Rychle odjel domů a pět minut po jedné ráno už na svět přišel jejich vytoužený syn.

Nastávající rodiče úplně nepočítali s tím, že se jim v noci a navíc u nich doma narodí jejich syn. „Manželka byla na kontrole a z ordinace mi psala, že na porod si ještě chvíli počkáme, takže si zatím žádnou dovolenou brát nemám. Večer uložila naše dvě děti a k večeři si dala jitrnici,“ popisuje pan Zamazal.

V jedenáct večer ale jeho žena začala cítit bolesti, chvíli na to se partnerovi snažila dovolat. „Jsem hasič, měli jsme zrovna napilno, a tak se jí nedařilo se mi hned dovolat, nakonec mě sehnala až krátce před půlnocí přes ústřednu,“ vypráví dramatické okamžiky. Maminka mezitím zavolala rodičům s tím, že to vypadá na porod a jestli by jim nemohli přijet pohlídat děti.

„Mazal jsem rychle z práce domů a po cestě ještě vyzvedl svoji maminku. Doma jsme našli manželku, jak se sprchuje ve vaně a vedle ní brečela naše dvouletá dcera. Mamka se dcerky hned ujala, já zavolal na tísňovou linku a poslouchal instrukce operačního střediska. Paní operátorka se mnou byla ve spojení až do příjezdu posádek,“ doplňuje s tím, že se mezitím snažil připravit manželku na porod.

V jednu hodinu ráno a pět minut přišel na svět jejich malý synáček. „Syn měl omotán pupečník dvakrát kolem krku, ale vše dopadlo výborně. Nakonec mi manželka řekla, že ze tří porodů se po tomhle cítí úplně nejlíp,“ vypráví dál. Na závěr ještě poděkoval záchranářům a vzkázal, že manželka i s Marečkem je už doma.