Zdravotní stav sraženého vlka z Horní Blatné se zlepšuje! Čeká ho operace kyčle

Ke zranění zvířete došlo zřejmě v sobotu přes den, odpoledne pak vlka obecného našli houbaři, kteří zavolali na policii. Šelma ležel nehybně v příkopu mezi obcemi Horní Blatná a Potůčky. Podle vedoucího záchranné stanice živočichů v Plzni Karla Makoně ho zřejmě srazilo auto.

„Zaráží mě, když někdo srazí takové zvíře, tak ujede. Houbaři naštěstí reagovali dobře a zavolali policii. Vlk nebyl vůbec agresivní a byl hodný, možná byl sražený na hlavu a byl mimo,“ popsal Makoň Blesku.

Členové záchranné stanice živočichů Drosera ze Sokolovska si pro vlka přijeli přímo na místo. „Po našem příjezdu jsme jej naložili a odvezli na důkladné veterinární vyšetření do Veterinární ambulance Dvory. Tam mu byla věnována opravdu perfektní péče. Po vyšetření nebylo zjištěno nic závažného,“ napsali na sociální síti.

Dodávají, že se zatím šelma nemůže postavit na zadní nohy. Přisuzují to možnému otoku, který tlačí na míchu. V neděli večer pečovatelé na sociálních sítích ovšem informovali, že vlk podstoupil další vyšetření. Čeká ho ortopdické vyšetření a operace kyčle. Po té by se měl zdravotní stav zvířete jen zlepšovat a bylo by možné vypustit vlka zpět do volné přírody.

Zároveň se rozjela i velká solidární akce na záchranu tohoto tvora. „Po celý den nám chodí zprávy s dotazem na jeho zdravotní stav. Moc děkujeme za projevenou starost. Držte mu palce,“ dodávají a přikládají i odkaz na sbírku, kde může kdokoliv péči o zvíře podpořit. Zatím prý jen polehává a odpočívá.

Makoň ještě v sobotu Blesku uvedl, že zvíře mohlo migrovat, jinak by se zřejmě silnici a případně i lidem vyhnulo. „Nutno ještě dodat, že je to nekonfliktní a velmi inteligentní tvor, lidem se vyhýbá,“ zakončil s tím, že o jeho dalším osudu rozhodnou lékaři a stav.