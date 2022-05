Vše se odehrálo loni v červenci. Zdeněk F. si měl domluvit schůzku se svým sokem v lásce a zároveň kamarádem Jiřím N. Sejít se měli před restaurací, které místní štamgasti říkají Rybička. Tady po Jiřím Zdeněk chtěl, aby se přestal stýkat s jejich „společnou“ přítelkyní.

„Když odmítl, udeřil ho baseballovou pálkou o délce 60 cm do oblasti levé části hlavy, oka a spánku. Muž úder ustál a odcházel pryč. On ho následoval, několikrát se ho ptal, jestli chce další ránu. Po asi 100 metrech ho udeřil do levého lokte. Pak mu ještě posílal výhrůžné SMS zprávy,“ řekla státní zástupkyně Věra Brázdová.

Přiznání u soudu

Zdeněk F. se u soudu ke všemu přiznal. „Ten den jsem si dal tři čáry perníku, který beru vždy v pátek už 6 let. Baseballovou pálku jsem si vzal s sebou proto, že jsem se s ní cítil lépe. Jiřímu N. jsem řekl, že když si s mou přítelkyní bude dál psát SMS, tak ho zbiju. Odpověděl, že to bude dál dělat, přiblížil se ke mně a já ho udeřil,“ popsal Zdeněk F.

„Pak jsme si nadávali a šli směrem k jeho bydlišti. Pak jsem ho praštil ještě jednou. Nejdříve jsme byli kamarádi. Do toho přišla ale ta naše společná známá. Chvíli chodila se mnou, chvíli s ním. Pak jsem mu ještě vyhrožoval, že si na něj u něho doma počkám, zmlátím ho a bodnu nožem,“ doznal Zdeněk F.

Láska to nebyla...

Oběť Jiří N. vypověděl, že do jejich „společné“ přítelkyně zamilovaný nebyl. „Nešlo o lásku. Jen jsem s ní spal. On s ní chodil přede mnou i potom, co já s ní něco měl. Tehdy před hospodou jsme se pohádali a já dostal ránu do hlavy. Byl jsem v šoku, šel jsem pryč a cestou jsem dostal ještě jednu ránu,“ řekl Jiří N. Celou sobotu zůstal doma, bolela ho ruka a hlava.

Další den vyhledal ošetření v Karlovarské nemocnici. „Lékaři zjistili, že Jiří N. utrpěl zlomeninu levé loketní kosti, zlomeninu oblouku levé lícní kosti, krevní výrony v oblasti obličeje a další zranění, která si vyžádala jeho hospitalizaci v nemocnici,“ uvedla Brázdová.

Žena oba opustila

„Ruku mi operovali, dali mi do ní šrouby a zdrátovali a dostal jsem sádru. Při druhé operaci letos v lednu mi vyndali šrouby a dráty a teď ji mám v pořádku. Nechtěl bych, aby byl Zdeněk F. za to, co mi udělal, hodně potrestaný. Naše společná přítelkyně nás oba opustila a odešla z Chodova pryč,“ dodal Jiří N.

Po Zdeňkovi F. chce 163 tisíc Kč za ušlou mzdu a bolestné ve výši 30 tisíc Kč. Obžaloba navrhuje, aby v případě uznání viny soud uložil Zdeňku F. za vydírání trest 5 let vězení se zařazením do věznice s ostrahou.

