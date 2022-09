Matka (42) zabitých dětí nacpaných v kufrech po dopadení v Koreji: Já to neudělala!

Policisté rodačce z Jižní Koreje kladou za vinu, že na Novém Zélandu zavraždila vlastní děti a následně je nacpala do kufrů. Těch se pak zbavila, zavazadla se ale dostala do dražby a koupila je novozélandská rodina. Kriminalisté podezřelou matku zadrželi v Jižní Koreji, kam po nálezu ostatků utekla. Zadržená vinu vehementně popírá.

Dvě děti ve věku deseti let byly mrtvé už několik let, když je na Novém Zélandu objevila vyděšená rodina v právě zakoupeném kufru. Soused rodiny prozradil deníku NZ Herald, že rodina třídila věci, které zakoupila v aukci, a při tom našla zavazadla s ostatky. V okolí byl prý cítit zápach. „Cítil jsem to tady. Myslel jsem, že je to mrtvá kočka nebo tak něco,“ uvedl.

Policisté krátce na to spustili pátrání s cílem najít matku, která měla mít děti na svědomí. To sem jim konečně podařilo. Ženu našli v Jižní Koreji. O vydání zadržené na Nový Zéland bude nyní rozhodovat jihokorejský soud. „Já jsem to neudělala,“ vyhrkla překvapená žena, když ji policisté vedli do automobilu a kryla si obličej kabátem.

Jihokorejští policisté jsou si ale podle deníku Metro její vinou téměř jistí. Definitivně to ale bude muset potvrdit soud. Podezřelá se narodila v Jižní Koreji, ale později se přestěhovala na Nový Zéland, kde získala občanství. Posléze se do Koreje opět vrátila. To už ale poté, co měla zavraždit své děti.

Případ vyděsil i otrlé kriminalisty. „Bez ohledu na to, kolik let sloužíte, vyšetřovat děsivé případy, jako je tenhle, není nikdy snadný úkol,“ dodal Vaaelua. „Sám jsem otec malých dětí. Ale je to naše práce a musíme ji zvládnout,“ svěřil se detektiv Tofilau Faamanuia Vaaelua.