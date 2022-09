Statečnost a odvaha: Vojenští policisté zachránili i čtyřdenní holčičku, dostali ocenění

V srpnu tomu byl rok, co Kábul padl pod útokem Tálibánu. Okamžitě se rozjela ohromná evakuace nejen českých vojáků a diplomatů, ale i jejich spolupracovníků. Z největší části šlo o tlumočníky, kteří pro armádu pracovali. Operaci KAMBA velel Zdeněk Poul.

„Kapitán Poul se opakovaně vydával ven z kábulského letiště a přiváděl další a další zachráněné. Jeho tým vojenských policistů už od evakuace českých diplomatů z ambasády fungoval jako hodinky – chladnokrevně, profesionálně, obětavě a vysoce nad rámec povinnost,“ popisují vojáci práci svých kolegů.

Nasazovali svůj život nad rámec vlastních povinností, měli ale skvělou podporu v České republice. Posledního srpnového dne proběhla v Českém muzeu hudby akce, při kterém ministryně obrany Jana Černochová vyznamenala 17 příslušníků Vojenské policie. Ocenila je nejvyšším oceněním Zlatý kříž Vojenské policie.

„To, že jste během svého pětiletého působení v Afghánistánu zajistili plnou bezpečnost našim diplomatům, svědčí o vaší vysoké profesionalitě a připravenosti. Dokládá to, že ochranná služba patří k elitě nejen Vojenské policie, ale celých našich ozbrojených sil. Mnohé jiné země nám mohou jednotku, jakou byla KAMBA, jen závidět,“ uvedla ministryně.

Ceremoniálu se účastnily i zachráněné děti. Nechyběl ani vysoký představitel afghánské justice - jeho rodinu, včetně teprve čtyřdenní dcery, zachránili chvíli před tím, než do jeho domu dorazila islámistická jednotka. Následně došlo k velmi emotivnímu momentu. „Mimořádně dojemný okamžik nastal, když se zachráněné děti vydaly poděkovat vojenskému policistovi, který do toho okamžiku netušil, že jsou přítomny. Vzápětí předaly kytice i přítomným civilistkám, které se v České republice podílely na jejich záchraně,“ dodali vojáci.

Poul na závěr ocenil práci svých kolegů a poděkoval za podporu. „To, co je dělá výjimečnými, a na co by měla být Vojenská policie hrdá, je jejich srdce a ta odvaha, protože když jsme řekli, že do toho půjdeme, tak jsme do toho šli a nikdo neřekl půl slova,“ dodal.