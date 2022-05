Politici v čele s prezidentem Milošem Zemanem, vojáci, veteráni či pamětníci si dnes připomněli v Praze u Národního památníku na Vítkově 77. výročí konce druhé světové války v Evropě. Tradiční kladení věnců u hrobu Neznámého vojína se po dvou letech konalo bez covidových omezení, letošní oslavy osvobození země od nacismu ale ovlivnila pokračující ruská invaze na Ukrajině. Politici po skončení pietního aktu v rozhovoru s novináři připomněli, že válka nedaleko českých hranic znovu připomíná, že svoboda ani mír nejsou samozřejmostí a je třeba je chránit a bojovat za ně. A prezident Zeman kolem poledne jmenoval nové generály. Podle očekávání opět nejmenoval ředitele BIS Michala Koudelku do generálské hodnosti.

Premiér Petr Fiala (ODS) na Vítkově novinářům řekl, že letos to není běžná oslava konce války - je třeba myslet i na ty, kteří dnes umírají na Ukrajině. „Vážím si všech bojovníků, kteří pomohli náš národ osvobodit od nacistických okupantů. Jejich hrdinství a památku je potřeba si připomínat... Probíhající válka na Ukrajině nám připomíná, že svoboda a mír nejsou samozřejmostí. Kromě obětí druhé světové války musíme myslet také na oběti války, která právě probíhá na Ukrajině,“ napsal premiér na twitteru.

„Musíme být vděční těm (ukrajinským vojákům), kteří tam (na Ukrajině) bojují. U Kyjeva, Mariupolu, u Charkova, tam všude se bojuje i za naši svobodu a naši nezávislost,“ řekl na Vítkově novinářům.

Video Premiér Fiala k výročí konce 2. světové války - ČTK Video se připravuje ...

Pekarová Adamová: Je možné zvítězit nad jakýmkoliv diktátorem

Podobně se vyjádřili také předseda Senátu a předsedkyně Sněmovny, kteří zdůraznili potřebu podporovat Ukrajinu proti ruskému agresorovi. Podle předsedy horní komory Miloše Vystrčila vrhá současná ruská agrese stín na osvobozující odkaz sovětské armády ve druhé světové válce. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová míní, že odkazem dnešního dne je to, že je možné zvítězit nad jakýmkoliv diktátorem a totalitářem. „Chtěla bych, abychom si uvědomili, že zejména pomáhá jednota, pomáhá to, když zůstaneme spojení proti nepříteli, tak, jako to pomohlo před těmi mnoha lety,“ řekla.

Černochová znovu označila Putina za válečného zločince. „Je možné zvítězit nad jakýmkoliv diktátorem,“ to je podle Pekarové Adamové odkaz dnešního dne, který dává naději i Ukrajincům.

Pieta bez covidu

Po dva roky podobu vzpomínkových akcí ovlivňovala pandemie koronaviru, letos je zasáhla válka na Ukrajině, kterou 24. února rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin. Den, kdy nacistické Německo v roce 1945 kapitulovalo, slaví Česko společně s většinou evropských států jako státní svátek.

Piety probíhají v řadě českých měst, v Plzni probíhají také Slavnosti svobody jako připomínka osvobození města. Od 11:00 bude v centru města připravena přehlídka vojenských historických vozidel s přeletem dobových letounů. Druhé světové války se zúčastnila většina států světa. S více než 60 miliony obětí se stala dosud největším válečným střetnutím. Češi bojovali proti německým nacistům na západní i na východní frontě.

Konec 2. světové války si připomíná celé Česko

Kolem druhé hodiny odpolední uctí premiér Fiala, zástupci Parlamentu, armády, Prahy a Československé obce legionářské památku padlých ukrajinských vojáků Rudé armády a oběti Pražského povstání na Olšanských hřbitovech. Aktu se zúčastní i Ukrajinky, které opustily Ukrajinu kvůli invazi Ruska a v Praze našly dočasné přístřeší.

Pietní shromáždění u pohřebiště romského koncentračního tábora v Letech na Písecku připomene romské a židovské oběti nacismu. Ve Velichovkách na Náchodsku se koná tradiční akce Mise Velichovky, která připomíná cestu americké jednotky, která jela 8. května 1945 z Plzně do Velichovek, kde chtěla německému maršálovi Ferdinandu Schörnerovi doručit rozhodnutí o kapitulaci německých vojsk. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky historické vojenské techniky, vojenského tábora, řemeslné trhy i dílny pro děti.

Výstava historické techniky a kolona vojenských vozidel bude odpoledne k vidění rovněž na brněnském náměstí Svobody. V Letech na Písecku, kde byl za druhé světové války koncentrační tábor pro Romy, si lidé po poledni připomenou památku romských a židovských obětí nacismu. Ve Velkých Popovicích na Brněnsku zase odhalí pamětní desku na rodném domě letce RAF Karla Batelky.

Připomínky konce světové války se chystají mimo jiné také v Pardubicích, Českých Budějovicích, Liberci, Znojmě, Ústí nad Orlicí či České Lípě.

Zeman jmenoval nové generály

Prezident Zeman dnes na Pražském hradě u příležitosti Dne vítězství jmenoval 19 generálů z řad armády, policie, hasičů, Vězeňské služby a tajných služeb. Do hodnosti generálporučíka povýšil ředitele Vojenského zpravodajství Jana Berouna a šéfa hasičů Vladimíra Vlčka. Generálmajory se stali první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch, ředitel Vězeňské služby Simon Michalidis a zástupce ředitele Vojenského zpravodajství Radek Horáček. Další muži získali hodnost brigádního generála. Návrhu vlády jmenovat generálem ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku hlava státu opět nevyhověla.

Ředitel BIS Koudelka, jehož Zeman opět nepovýšil na generála, poděkoval vládě za svoji již sedmou nominaci, hodlá dál naplno pracovat pro ČR a občany.

V armádě se nové hodnosti dočkalo devět mužů. Zeman povýšil mimo jiné Petra Šnajdárka z ministerstva obrany, který se významně podílel na projektu tzv. Chytré karantény a kterého v říjnu 2020 ocenil medailí Za zásluhy. Do hodnosti armádního generála ve výslužbě pak prezident jmenoval bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Nekvasila. Ten měl dosud hodnost generálplukovníka, kterou ale česká armáda zrušila po vstupu do NATO. Hodnost tehdy vojákům zůstala, nikdo další ji ale nemohl získat. Nekvasil tak byl jediným bývalým nebo současným náčelníkem generálního štábu, který nebyl armádním generálem.

Brigádními generály se dále stali zástupce ředitele sekce pro výkon zpravodajské činnosti Vojenského zpravodajství Václav Liedernann, velitel 21. základny taktického letectva Jaroslav Mika, šéf Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany Ladislav Rebilas, velitel 22. základny vrtulníkového letectva Rudolf Straka a velitel 4. brigády rychlého nasazení Jan Štěpánek.

Z řad policistů povýšil Zeman pět mužů. Kromě Lercha získali hodnost ředitel Útvaru pro ochranu prezidenta Martin Baláž, náměstek na policejním prezidiu Tomáš Kubík, ředitel karlovarských policistů Petr Macháček a ředitelcizinecké policie Milan Majer. Mezi hasiči se kromě Vlčka dočkali povýšení další dva příslušníci sboru - ředitel karlovarských hasičů Václav Klemák a ředitel pražských hasičů Luděk Prudil. Z vězeňské služby jmenoval ještě prezident do hodnosti generála ve výslužbě ředitele personálního odboru na generálního ředitelství Mariana Prokeše.

13:11 ! Británie poskytne Ukrajině další vojenskou pomoc v hodnotě 1,3 miliardy liber (38 miliard korun). Před dnešním virtuálním summitem zemí skupiny G7 to oznámilo britské ministerstvo financí. Podle prohlášení úřadu jde o „nejvyšší míru britských vojenských výdajů v jednom konfliktu od válek v Iráku a Afghánistánu“. Peníze na tuto pomoc budou odčerpány z vládních rezerv pro mimořádné události. doplnilo ministerstvo. Premiér Boris Johnson v úterý Ukrajině slíbil vojenskou pomoc za 300 milionů liber nad rámec dosud poskytnutých 200 milionů liber. Předchozí balík pomoci zahrnoval elektronické vybavení a přístroje nočního vidění. Británie dosud dodala například Ukrajině 5000 protitankových střel, pět protiletadlových raketových systémů s více než 100 střel a 4,5 tuny výbušnin. 12:57 Pardubice si dnes připomněly 77. výročí konce 2. světové války v Evropě. Pietní akt byl bez projevení úcty SSSR. Politici mluvili o ruské invazi na Ukrajinu. 12:55 „Dnes si připomínáme Den vítězství v Evropě. Ačkoli 2. světová válka skončila roku 1945, útlak ve střední a východní Evropě pokračoval. Nebyla tu žádná ‚osvobození‘, jednu okupaci následovala druhá, části Evropy zůstaly pod vládou komunistických režimů skoro 50 let,“ tweetuje ministerstvo zahraničí Litvy. Zobrazit celý online