Gangy, krádeže a lhostejná policie: Dovolenkový ráj trápí vysoká kriminalita

Po lstivém útoku místního gaunera zbyly ostrovanovi oči pro pláč. Přišel o hodinky za půl milionu korun. V srpnu byl se svou ženou v Puerto Pollensa na severu španělského ostrova, když se stal cílem drzých zlodějů.

Vše přitom začalo spíše úsměvně. „Šli jsme s manželkou do obchodu a těsně předtím jsem ucítil, jak mi něco tekutého spadlo na hlavu,“ svěřil se pro deník Independent. Šlo o ptačí trus. Toho si ihned všiml cizí muž, který na první pohled nezištně turisty dovedl k tekoucí vodě, aby jim pomohl se omýt.

Situace ale využil a jakmile si Brit sundal z rukou hodinky a triko aby se mohl očistit, v nestřeženém okamžiku je ukradl. Ač se manželé po chvilce vzpamatovali a snažili se zlodejíčka chytit, nepodařilo se jim to. Místo toho museli na policii. „Byli do značné míry lhostejní. Důstojník, se kterým jsem mluvil, měl na stole mobilní telefon a prvních dvacet minut, co jsem tam seděl, poslouchal muziku,“ popsal Brit zkušenost s policií.

Rozčarování

„Stručně řečeno, ztratil jsem rolexky za sedmnáct tisíc liber na místě, které jsem vždy považoval za neuvěřitelně bezpečné,“ zoufal si muž. Když se detektivové konečně začali situací zaobírat, přiznali velké problémy s kapsáři. Den po krádeži strávila manželka oběti pět hodin na pláži s jejich dospívajícími dcerami. Byly svědky hned čtyř krádeží, kdy zloději kradli lidem cennosti z tašek nebo lehátek.

„Vždy jsme to tu považovali na bezpečné, nevím, co se stalo,“ kroutil muž hlavou s tím, že na místo jezdívali každý rok velice rádi. Brit se rozhodl vše skrze agenta nahlásit na hotelu, kde byl ubytovaný, aby jeho majitel alespoň varoval ostatní turisty. Dostalo se mu překvapivé reakce. „Letos jsme měli již tři vloupání a obáváme se, že to bude pokračovat. Můžeme jen doporučit, aby si naši klienti byli vědomi toho, že vloupání je v této oblasti stále častější,“ uvedl.

Rolex gang

Problémy potvrdil i reportér deníku Mallorca Daily Bulletin Jason Moore. „Letos v létě došlo k několika případům krádeže hodinek Rolex a dalších vysoce kvalitních hodinek našim turistům,“ informoval. Policisté v kontextu těchto událostí provedla několik razií proti tzv. Rolex gangu. Problémy ale i přesto přetrvávají.