Drama na palubě letadla: Piloti se poprali v kokpitu! Odtrhnout je musely letušky

Drama se odehrálo na palubě letadla společnosti Air France. Jeden z pilotů v kabině udeřil svého kolegu, který údajně odmítl splnit jeho příkaz. Ovšem ten si to nenechal líbit a strhla se bitka. Do kabiny nakonec vešly letušky, aby roztržku ukončily.

Nepříliš příjemný let z Ženevy do Paříže zažili cestující, kteří si vybrali společnost Air France. Na palubě letadla Airbus 320 se totiž strhla bitka. Nešlo však o neshodu mezi cestujícími, ale mezi samotnými piloty. Podle informací britského deníku The Sun došlo k potyčce krátce po startu. Jeden z pilotů měl dát svému kolegovi dokonce facku. Tím to ale neskončilo.

Dvojice se měla chytit za límce a jeden z pilotů údajně hodil do obličeje druhému tašku. Letušky, které uslyšely hádku, se rozhodly vstoupit do pilotní kabiny a dvojici od sebe odtrhly. Všemu mělo předcházet to, že pilot odmítl splnit rozkaz nadřízeného.

Ale ani poté, co rozzuřené piloty letušky odtrhly, se sokové neusmířili. Jedna z letušek musela zůstat sedět v kabině s nimi, aby zabránila další konfrontaci. Za dohledu letušky tak dokázali přistát bezpečně v Paříži.

Letecká společnost začala incident prošetřovat a oba dva piloty postavila mimo službu. Mluvčí společnosti popsala rvačku, ke které došlo loni v červnu, jako „naprosto nevhodné chování“.

Piloti Air France ale nejsou jediní, kteří se neshodli po dobu letu. V roce 2018 byli suspendováni dva piloti společnosti Iraqi Airways, kteří pilotovali letadlo z íránského Mašhadu do iráckého Bagdádu. I oni se poprali v kokpitu.