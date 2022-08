Mladou taxikářku v Hlinsku napadl klient: Chytil ji pod krkem a chtěl po ní peníze

Příběh se nejprve odehrával zcela normálně. „Neznámý pachatel měl nastoupit kolem jedné hodiny ráno do vozidla taxislužby, které stálo před jedním z pardubických barů. Taxikářce sdělil, že by chtěl odvézt do Hlinska,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Když taxík dojel do města, klient řidičku dále naváděl, kam má jet. Nakonec dojeli až k ulici Ležáků. Tam nastalo drama. „Řidička sdělila muži částku, kterou má zaplatit. K placení se ale neměl. Měl strhnout vnitřní zpětné zrcátko s taxametrem, poškozenou měl uchopit za krk a opakovaně požadoval kasírtašku,“ popsala Muzikantová.

Statečná řidička se ale nedala jen tak, s agresorem zápasila. Podařilo se jí otevřít dveře a volat o pomoc. „Když se útočník snažil otevřené dveře zavřít, všiml si kasírtašky ve dveřích. Tu z vozidla vzal a utekl,“ vysvětlila policejní mluvčí.

Lupu si ale moc neužil. Do tří týdnů si policisté na muže došlápli. Na krku tak má trestný čin loupeže a poškození cizí věci. Podezřelý muž tak i s přispěním soudu putoval do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí až deset let za mřížemi.