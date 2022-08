„To není možné!" Řidič couval stovky metrů po dálnici v protisměru

Mnoho řidičů, kteří v neděli na dálnici D8 ve směru na Německo potkali couvající auto, zcela určitě nevěřilo vlastním očím. Stejně tak ani muž, který natočil toto nebezpečné jednání a šťavnatě to okomentoval. „Když k*kot couvá na dálnici. Ty p*čo, to není možné,“ okomentoval nepochopitelné jednání. Video se následně objevilo na sociálních sítích.

Podle CNN Prima News se zřejmě řidič snažil dostat zpět na čerpací stanici, kterou před tím přejel. „Tohle je opravdu hodně nebezpečný manévr. Řidič si možná neuvědomuje, co se může stát,“ popsal dopravní expert Jan Pechoutka televizi.

Následný střet s jedoucím a couvajícím vozidlem by byl silný a mohl by to některé stát i život. „Na základě zveřejněného videa jsme tento podnět předali oddělení dálniční policie, která se poznatkem bude zabývat,“ popsala pro Blesk mluvčí policie Eliška Kubíčková.

Za takové nebezpečné jednání hrozí řidiči mimo ročního zákazu řízení motorových vozidel i pokuta až ve výši deset tisíc korun. Pokud tedy řidiče policisté vypátrají.