Krvavá Válka skladů? Rodina vydražila kufry s kusy mrtvých dětí!

Minulý týden 11. srpna rodina zakoupila zavazadla v dražbě. Doma však členové rodiny s šokem zjistili, že uvnitř jsou lidské ostatky. O děsivém nálezu ihned informovali policii. Ta se případem ihned začala zabývat.

Děti byly podle prvního zjištění mrtvé už několik let. Kufry ve skladu ležely nejméně tři nebo čtyři roky, řekl novinářům detektivní inspektor Tofilau Faamanuia Vaaelua. Vyšetřování je podle něj zatím v rané fázi, ale bude důkladné. „Musíme zjistit kde, kdy a jak,“ dodal.

Soused prozradil pro NZ Herald, že rodina třídila věci, které v aukci zakoupila, a při tom našla zavazadla s ostatky. Po okolí byl prý cítit zápach. „Cítil jsem to tady. Myslel jsem, že je to mrtvá kočka nebo tak něco,“ uvedl.

Nálezci prý raději opustili město, protože nečekaná pozornost pro ně prý byla nepříjemná. „Vyšetřovací tým pracuje ze všech sil, aby pohnal před soud osobu nebo osoby, které jsou za smrt těchto dětí zodpovědné. Bez ohledu na to, kolik let sloužíte, vyšetřovat děsivé případy, jako je tenhle, není nikdy snadný úkol,“ dodal Vaaelua. „Sám jsem otec malých dětí. Ale je to naše práce a musíme ji zvládnout,“ řekl.