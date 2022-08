Rodinná tragédie v turistickém ráji: Chlapec (†14) se utopil v hotelovém bazénu!

V neděli se v tureckém all inclusive hotelu Liberty Lara nedaleko města Antalya konala svatební oslava. Chvíle veselí ale skončily obrovskou tragédií. V tamním bazénu se utopil teprve čtrnáctiletý chlapec. Svědci tvrdí, že v době neštěstí byl plavčík na obědě, avšak mluvčí hotelu to popírá.

Na bujarou svatební párty bude s těžkým srdcem vzpomínat rodina z Velké Británie. Ta se vydala do tureckého hotelu Liberty Lara nedaleko města Antalya na jihu země oslavit novopečené manželství společně se zbytkem rodiny.

Oslav se zúčastnil i čtrnáctiletý chlapec. Ten si šel po obědě zaplavat do hotelového bazénu se svou tetou. Po chvíli ve vodě měl ale značné problémy a začal se dusit.

„Stalo se to okolo zhruba hodinu po obědě. Slyšeli jsme, že plavčík odešel na oběd. Je to opravdu smutné, obzvláště když si uvědomíte, že rodina hotel navštívila kvůli tak radostné události,“ uvedl pro britský deník The Sun jeden ze svědků tragédie.

Topícího se chlapce vytáhl dle výpovědi svědků barman. Ten teenagerovi dával první pomoc a snažil se ho dostat z bezvědomí. „Snažil se ho na kraji bazénu oživit, než přijede záchranka. Bylo už ale pozdě,“ doplnil zklamaně svědek.

Těžko spekulovat, zda by chlapci stačil pomoci plavčík, který se však v osudnou chvíli měl nacházet na obědě. To ale mluvčí Liberty Lara popírá.

„Tragická ztráta mladého života je pro rodinu a blízké příbuzné zdrcující. S ohledem na rodinu nechceme incident dále komentovat, dokud neobdržíme výsledky pitvy,“ uvedl. Dle jeho vyjádření mají v hotelu vždy náhradního plavčíka, který zastoupí, když jde jiný pracovník na oběd či si udělá krátkou přestávku.

Pětihvězdičkový hotel má ve svém rozsáhlém resortu několik bazénů, wellness, čtyři bary a několik restaurací. Turecká riviéra je turisty každoročně velmi oblíbená a navštěvuje jí mnoho cizinců z celé Evropy.