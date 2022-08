Víctor (30) se probudil v rakvi: Na festivalu ho prý chtěli obětovat bohyni!

Poněkud nepříjemný zážitek se stal třicetiletému Víctoru Hugu Micu Alvarezovi na festivalu Matka země ve městě El Alto na západě Bolívie. Poté, co vypil pár piv, odpadl. Následně se probudil v rakvi, ve zhruba 80 kilometrů vzdálené obci Achacachi. Vyděšený muž se domnívá, že ho návštěvníci akce chtěli obětovat bohyni plodnosti Pačamamě.

Třicetiletý Víctor Hugo Mico Alvarez se vydal na známý festival Matka země, který se každoročně koná ve městě El Alto. Během akce je uctívána bohyně země a plodnosti zvaná Pačamama nebo také Matka země. Účastníci bohyni dávají různé obětní dary (sully), například kakaové listy, sladkosti nebo živá zvířata. Ty mají být poděkováním za úrodu posledních let.

Na festival Víctor zamířil už den před jeho začátkem, tedy 5. srpna. Přiznal, že večer na místě popíjel alkohol a bavil se. Pak ale npřišel zvrat. „Kamarád mě pozval na pár piv, tak jsem šel. Tancovali jsme a dál už si to nepamatuji,“ uvedl s tím, že pak odpadl.

Po nějaké době se probral a uvědomil, že by se potřeboval vymočit. Chtěl vstát, ale s hrůzou zjistil, že to nejde, protože je v rakvi. „Začal jsem do ní tlačit, a když se mi po nějaké době podařilo ji prorazit, začala dovnitř padat hlína,“ popisoval šokující zážitek Alvarez. V ten moment si dle svých slov uvědomil, že byl zřejmě pohřben zaživa.

K obětování lidí údajně stále dochází

Web Tsbnews uvedl, že zděšený muž vše nahlásil policii ve městě Achacachi, které je od místa festivalu vzdálené zhruba 80 kilometrů. Policie muži nevěřila, protože byl prý příliš opilý. Víctor je přesvědčen o tom, že ho chtěli účastníci akce obětovat jako lidskou oběť. Podle britského deníku Daily Mail k obětování živých osob údajně stále dochází, neexistují však žádné záznamy, které by tuto teorii potvrzovaly.