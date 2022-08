K pěti doživotním trestům bez možnosti propuštění byl odouzen Chris Watts. Dostal je za vraždu své těhotné manželky Shanann a jejich dvou společných holčiček. Hrůzný čin měl spáchat kvůli své milence, která se dřív, než si změnila identitu, jmenovala Nichol Kessingerová. Dvojice se seznámila v práci.

Svou rodinu Watts zavraždil v srpnu roku 2018. Shanann se zrovna vrátila z pracovní cesty, když ji uškrtil. Podle právníka rodiny Stevena Lamberta, který v roce 2019 promluvil pro Daily Mirror, vraždě předcházela hádka mezi manžely. „Při hádce v podstatě přiznal, že má aférku a chce rozvod. Tím to mezi nimi skončilo a ona mu řekla něco na způsob: Dobře, už nikdy neuvidíš děti,“ uvedl Lambert a dodal, že následně manželku zavraždil.

Děsivé detaily vražd

Z vězení psal spisovatelce Cheryln Cadleové, jíž v jednom z dopisů podle Daily Mirror popsal detaily brutálních vražd. „13. srpna jsem šel nejdřív do pokojů holčiček, než jsme se s Shanann pohádali. Šel jsem do pokoje Belly, pak do pokoje Cece a použil jsem polštáře z jejich postelí (Kterými jsem je chtěl zabít). Poté, co jsem opustil pokoj Cece, jsem šel zpět do ložnice,“ popsal údajně v dopise s tím, že se strhla hádka a svou těhotnou manželku zabil.

Poté, co ji uškrtil, zjistil, že „její oči byly plné krve.“ Ve chvíli, kdy odklízel její tělo, se dcery probraly. „Potom, co Shannan zemřela, Bella a Cece se vzbudily. Nevím, jak se to mohlo stát, ale stalo se. Bella měla pohmožděné oči a obě dívky vypadaly, jako by měly trauma,“ popsal strašlivou chvíli. Mrtvou manželku a vyděšené dcery odvezl na odlehlé ropné pole, které patřilo jeho bývalému zaměstnavateli.

Manželku pohřbil a dcery zabil

Nejdřív pohřbil ženu, která byla patnáct týdnů těhotná. „Když jsem vykopal díru, zdála se mi mnohem hlubší, než ve skutečnosti byla. Když jsem zatáhl za prostěradlo, vykutálela se ven přímo do díry. Myslím, že porodila. Přistála tváří dolů, vzpomínám si, že jsem byl na ni tak naštvaný, že bych nezměnil to, jak dopadla,“ dodal. Dcery zabil na místě, kde je následně pohřbil. Prý jediná Bella se bránila, protože „věděla, že ji zabíjím,“ napsal Watts.

Dům na prodej

Dům, v němž rodina žila ve Fredericku v americkém Coloradu, je na prodej. Je v něm pět ložnic a tři koupelny. Jedná se o luxusní dům s obrovskou kuchyní a výhledem na Rocky Mountains. Život rodiny Wattsových v domě byl zachycen v dokumentu Netlixu Americká vražda: Rodina od vedle.

Případ Ireny Neffové

Případ připomíná vraždu Ireny Neffové (†28), dcery českého spisovatele. Tu v roce 2008 zabil její manžel Robert Neff Novák, který nejdříve tvrdil, že jeho manželka zmizela a pátrá po ní. Policie se nakonec dopátrala pravdy a Neff putoval za mříže.