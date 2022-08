Mnoho lidí volí jako dovolenou dobrodružství v přírodě namísto klidného přímořského hotelu. Podobně chtěla prázdniny strávit i skupina zhruba pětadvaceti turistů, kteří se vydali objevovat krásy norského souostroví Špicberky. Ubytovali se v tamním kempu v oblasti Sveasletta a každý den vyráželi na túry do kraje. To jim však v pondělí překazila nešťastná událost, ke které došlo přímo v kempu.

Na čtyřicetiletou Francouzku, která byla taktéž členkou výpravy, podle norského deníku VG zaútočil lední medvěd. Vše se navíc mělo stát přímo ve stanu napadené turistky. Ta však měla ohromné štěstí, protože zranění nebyla naštěstí příliš vážná.

Turistka útok přežila

„Žena utrpěla zranění na ruce a byla následně letecky transportována do nemocnice v Longyearbyenu,“ uvedl pro deník náčelník štábu prvního důstojníka Kjetil Vereide. Napadená hrozivý útok nebezpečného zvířete sice přežila, medvěd ale musel být usmrcen. Poté, co ženu napadl, začali na něj lidé střílet, což ho vyděsilo a zraněný utekl do lesů. Když ho tam záchranáři našli, nebylo mu už jak pomoci a musel být utracen.

Lední medvědi jsou v Norsku chráněni. Proto je jeho zabití v zemi zákonem zakázáno. Policisté proti střelci zahájili trestní řízení.

Napadení medvědem není ojedinělé

V oblasti souostroví Špicberky se dlouhodobě vyskytuje přes tři sta ledních medvědů. Lidé musí dodržovat speciální opatření, jako například vlastnit pušku, kterou se mohou bránit. Zvíře však musí být výstřelem jen vypalšeno, nikoli postřeleno.

„Je na každé jednotlivé turistické skupině, aby dodržovala opatření, a tak jsme se vyhnuli situacím, kdy musíme střílet lední medvědy,“ doplnil k situaci Vereide.

Od roku 1971 v Norsku po napadení ledním medvědem zemřelo šest osob. Posledním byl v roce 2020 osmatřicetiletý Nizozemec Johan Jacobus Kootte. Ten podboně jako Francouzska ležel ve svém stanu, když ho běsnící zvíře napadlo.