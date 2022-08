Při americké protiteroristické operaci v Afghánistánu byl v neděli pomocí bezpilotního letounu zabit 71letý lídr teroristické skupiny Al-Káida Ajmán Zavahrí. Potvrdil to americký prezident Joe Biden krátce poté, co americká média s odkazem na nejmenované zdroje informovala, že Zavahrí byl zabit při operaci Ústřední zpravodajské služby (CIA). Zavahrí se stal novým šéfem Al-Káidy v červnu 2011 poté, co americké síly zabily v květnu téhož roku tehdejšího vůdce skupiny Usámu bin Ládina.