Šokující zločiny ruského vraha Vladimíra Nikolajeva (63), zvaného „Kanibal Vladimír“, otřásly v 90. letech nejen ruskou veřejností a právem mu vynesly doživotní vězení. Neblaze proslulý kriminálník se nyní podělil s tiskem o svou morbidní zkušenost s pojídáním lidského masa. Přiznal i to, že jím nakrmil i svou nic netušící manželku a děti!

Ruský odsouzenec Vladimír Nikolajevič Nikolajev byl v roce 1997 odsouzen za dvě vraždy k trestu smrti. Rozsudek však nebyl vykonán, protože ho Rusko v roce 1999 zrušilo. Vrah dostal doživotí a to si odpykává v neblaze proslulé věznici K-6, zvané Černý Delfín, mezi nejhoršími kriminálníky Ruska.

Muž přezdívaný „Kanibal Vladimír“ popsal pro dokumentární sérii National Geographic chvíle, kdy poprvé vraždil a poprvé ochutnal lidské maso. „Vracel jsem se domů z večírku, trochu opilý. A u vedlejšího vchodu mého domu mě jeden chlap, taky opilý, požádal o oheň,“ řekl.

Začali se prý hádat a strhla se rvačka. „On praštil mě, já jsem praštil jeho a dopadlo to tak, že zemřel,“ vylíčil Nikolajev. „Co jsme měl dělat? Odtáhl jsem ho do koupelny, svlékl jsem ho a začal ho řezat na kusy,“ popsal vrah.

Když oddělil hlavu a končetiny své oběti, rozhodl se prý, že maso ochutná. „Odřízl jsem kus masa z jeho stehna a uvařil ho. Ochutnal jsem to, ale nebylo to dobré, tak jsem to nasekal a usmažil na pánvi,“ řekl kanibal.

Jenže u toho nezůstalo. Nikolajev se totiž rozhodl, že masem nakrmí i svou nic netušící manželku a svoje děti. Vzal tedy kus masa domů a dal ho k přípravě své ženě. „Udělala z toho pelmeně, něco snědla sama a něco dala dětem. Nevěděla, co to je“ vylíčil vrah s nechutným úsměškem. Podle britského Mirroru prodal dalších 5 kilogramů masa na trhu, aby měl peníze na alkohol.

Recidivista Nikolajev strávil většinu života za mřížemi a nyní si nadále odpykává svůj doživotní trest. Podle ruských zdrojů má antisociální osobnost a psychopatické sklony. Pozornost médií mu však evidentně činila velice dobře.