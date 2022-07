„Tělo mi zcela znecitlivělo. Byla jsem sotva schopná mluvit a dýchat,“ napsala Renee Parsonsová na Facebooku. Se svým manželem Justinem a dětmi jeli autem přes Nashville v Tennessee, když se rodina rozhodla zastavit v místním McDonaldu. Manželka si při čekání na toaletu všimla dolarové bankovky na zemi.

Žena peníze zvedla a vrátila se s nimi zpátky do auta. Po usazení začala ihned pociťovat malátnost. „Z ničeho nic jsem přestala cítit ramena a pocit rychle postupoval směrem dolů po těle,“ popsala žena nepříjemný pocit.

Nikdo v autě netušil, co se děje. „Justin na mě neustále mluvil, abych zůstala při vědomí, ale než jsme dorazili do nemocnice, omdlela jsem.“ Muž porušil všechna možná silniční pravidla, aby ženu dovezl co nejrychleji do nemocnice.

Justin pro místní televizi přiznal, že „si myslel, že jeho žena umírá“. Když se Renee dotkl ihned pocítil podobné účinky. „Znecitlivěly mi rty a na rukách se mi objevila vyrážka,“ dodal muž, u něhož příznaky zmizely do hodiny, ale Renee lékaři museli poskytnout potřebné léky, informoval Daily Mail.

Přivolaný policista manželům sdělil, že dolarová bankovka nejspíše sloužila k uschování nebo nařezání drogy. Není jisté, zda ji dotyčná osoba upustila náhodně, nebo ji na zemi ponechala úmyslně. Nicméně během přezkoumání v laboratoři nebyly na bankovce nalezeny žádné stopy fentanylu. Oslovený odborník možnost označil za „velice nepravděpodobnou“.

V červnu úřad šerifa okresu Tennessee Perry zaznamenal dva incidenty s dolarovými bankovkami s příměsí fentanylu. V obou případech se peníze nacházely na podlaze čerpací stanice. Jen v loňském roce na předávkování drogami zemřelo více než 107 00 Američanů a křivka stále stoupá.