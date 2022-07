Neštěstí se stalo v neděli 2. července. Itálii zasáhla vlna veder a na vrcholu Marmolady byl den před neštěstím naměřen teplotní rekord deset stupňů Celsia. To, že jsou mezi obětmi i dva občané České republiky, potvrdila v úterý mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Lenka Do.

Soustrast s rodinami zesnulých vyjádřilo na sociálních sítích mnoho přátel, kteří na horolezce vzpomínali, ale i cizích lidí. Po obou mužích prý mělo zůstat šest dětí.

Pro CNN Prima News nyní promluvil dlouholetý kamarád Martina O. Zdeněk Kučera. Uvedl, že Martin byl skromný a dbal na bezpečnost a nikdy zbytečně neriskoval ani se nevydával do zakázaných oblastí.

Skromný člověk

„Martin byl velice skromný, nenápadný kluk, on neměl zapotřebí prezentovat svý činnosti, honit se za oceněním na sociálních sítích nebo se chlubit na veřejnosti,“ prohlásil Zdeněk.

„Určitě to bylo ve špatnou dobu na špatném místě, Martin nebyl z těch lidí, kteří by šli do nějakého rizika a pohybovali se v zakázaných oblastech,“ dodal. Naposledy spolu hovořili před dvěma týdny.

Těšili se na sebe

„Martin vyprávěl, kam se vydá. Jak do ciziny, tak na to, co se chystá tady u nás. Tak jsme se těšili, že příště, až se uvidíme, že si vyměníme ty informace. Bohužel. Už si to neřekneme. Škoda,“ uzavřel Kučera. Nezapomněl také zmínit, že na podporu rodin zemřelých vznikla sbírka, do které určitě přispěje.