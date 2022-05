Uběhlo deset let od tragické smrti horolezce Milana Sedláčka. Umrzl pod vrcholem obávané himálajské osmitisícovky Lhoce (8516 m). Padesátiletý horal a hrdý tatínek po sobě zanechal dvě dcery. Jeho kolega Leopold Sulovský si dodnes nedovede vysvětlit, co se vlastně pod štítem čtvrté nejvyšší hory světa stalo.

Padesátiletý Sedláček byl členem výpravy, kterou vedl Leopold Sulovský, první český horolezec na vrcholu Mount Everestu. Spolu s nimi a Markem tvořili expedici ještě Pavol Lupták a Marek Ožana.

K vrcholu Lhoce vyrazili Marek a Sedláček ze čtvrtého výškového tábora v sobotu ráno. „Pozdě večer vylezl na vrchol Radovan Marek a později Milan Sedláček. Velká touha Milana, zvaného mezi námi kamarády Švidry, se mu stala osudnou. Z vrcholu čtvrté nejvyšší hory světa se již nevrátil,“ uvedli členové výpravy.

Sedláčkovi nechybělo k vrcholu moc, také se tam zřejmě i dostal. Na cestu zpět už ale nezbyly síly. „Kousek, snad padesát metrů. Výškových. Takže hodina, dvě ještě to klidně mohly být. A Milan říkal, že je v pohodě. Bohužel asi nebyl, čekali jsme na něj marně,“ uvedl dříve pro Blesk Leopold Sulovský.

Že by snad český horal podcenil situaci, to podle Sulovského není možné. „Vůbec jsem s tím nepočítal. I když mu večer v táboře číslo čtyři nebylo nejlíp, vůbec by mě nenapadlo, že se něco takového zrovna Milanovi může stát. To byl člověk, který nebyl nezodpovědný. Nebylo třeba mu něco přikazovat,“ vysvětlil.

„Co já vím, tak tam umřel pravděpodobně vyčerpáním. Co bylo bezprostřední příčinou, jestli kolaps, to nevím, ale někde těsně v okolí vrcholu po výstupu umřel,“ řekl Radiožurnálu předseda Českého horolezeckého svazu Zdeněk Hrubý.

V roce 2002 vystoupil Sedláček na vrchol Šiša Pangmy, dvakrát byl poté ve výpravě na K2. Již dříve na Lhoce dosáhla expedice výšky 7800 metrů, další výstup tehdy překazilo počasí a laviny.