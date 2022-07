Nedělní neštěstí si podle posledních zpráv webu Ansa vyžádalo celkem 11 lidských životů. Několik osob utrpělo zranění. Mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do v úterý potvrdila, že mezi obětmi jsou i dva Češi.

Na místě zemřel také vášnivý horolezec Filippo Bari, uvedl web deníku The Sun. Ten žil s manželkou Jelenou a malým čtyřletým synkem poblíž města Vicenza.

Pouhých dvacet minut před tím, než se z italského masivu utrhla ledovcová lavina, sdílel mladý táta fotografii z hor, na níž je ve slunečních brýlích a helmě a usmívá se. „Koukejte, kde jsem,“ napsal k fotografii.

Jak řekl místním médiím bratr zesnulého Andrea, Filippo už měl za sebou několik vysokohorských výstupů a vždy měl potřebné vybavení. Chystal se navíc na náročnější výstup, než je Marmolada. Ještě tento týden chtěl zdolat horu Monte Rosa, která se rozprostírá mezi Itálií a Švýcarskem.

Přestože byl zkušený, rodina ho prý vždy nabádala, aby byl co nejopatrnější a to obzvláště v těchto teplotách. „Filippo byl velkým milovníkem hor a přírody. Zemřel při tom, co miloval,“ dodal Andrea.

Přístup na horu byl v současné době zcela uzavřen, protože navzdory katastrofě na ni stále stoupalo mnoho zvědavých turistů.