Smutný příběh zveřejnili středočeští záchranáři na svých facebookových stránkách v rámci seriálu nazvaného „Z historie našich výjezdů“. Záchranka Míša tehdy sloužila noční směnu, když přišla zpráva, že jedou ke starší paní s pořezáním břicha.

„Každý záchranář si občas v duchu představuje, co se asi stalo, a jak to na místě bude vypadat,“ řekla zdravotnice s tím, že si myslela, že seniorka možná upadla a spadla na rozbitou skleničku, což je poměrně běžné.

Všude byla krev

Jenže vše bylo jinak. „Nikdy ale nezapomenu na to, co jsme s kolegou viděli, když jsme přijeli na místo. Žena ležela v koupelně na zemi, všude hodně krve; na zemi, na vaně, na toaletní míse. Držela se za břicho, byla bílá jako křída a sténala bolestí,“ popsala strašnou vzpomínku Míša. Stále se domnívala, že se jedná o nehodu, že možná zranění způsobila rozbitá toaleta, na níž paní spadla.

Když záchranářka k pacientce přišla blíž, paní jí řekla, ať ji nechají umřít. Ač to Míšu zarazilo, domnívala se, že to je seniorka říká kvůli obrovským bolestem. „Klekla jsem si k ní a v tu chvíli jsem viděla velký kuchyňský nůž, který byl celý od krve. Došlo mi, že to udělala schválně.“

Holčičky (†8 a †9) našli oběšené: Rodiče tvrdí, že za jejich smrt může nebezpečná výzva na TikToku

Zdravotníci dělali vše proto, aby paní udrželi při životě, její poranění byla však velmi vážná. Jak Míša uvádí, žena ztratila mnoho krve a bylo jí vidět až do břišní dutiny.

Rodinu událost velmi zasáhla. „Řekli nám, že babička několik let trpěla opravdu velkými bolestmi břicha, jezdila všude možně po doktorech, ale bohužel nikdo jí nedokázal těch bolestí zbavit,“ vysvětlila záchranářka. To zřejmě seniorku vedlo k zoufalému činu.

Zraněnou se nakonec podařilo dostat do nemocnice, kde se zotavovala a vypadalo to, že se uzdraví a půjde domů. Jenže po dvou týdnech náhle zemřela. Míša na závěr dodala, že událost ji přesvědčila o tom, že by se nemělo zapomínat na staré lidi a mělo by se více hovořit o problémech a trápeních, jaká mají.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.