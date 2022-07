Devítiletou holčičku z Milwaukee Arrianu Jaileen Arroyovou našli oběšenou ve sklepě rodinného domu. Okolo krku měla vodítko od psa. Záchranáři ji ještě převezli do nemocnice, kde ji připojili na ventilátor, ale bylo pozdě. Utrpěla mozkovou smrt a byla odpojena od přístrojů. V červenci téhož roku našli v Tennessee oběšenou Lalani Eriku Waltonovou. Osmiletou holčičku našli v jeí ložnici s provazem kolem krku. Už jí nebylo pomoci.

Pro jejich smrt rodiny zažalovaly sociální síť TikTok, kterou obě dvě používaly. Žaloba podle britského deníku Daily Mail tvrdí, že algoritmus TikToku oběma dívkám opakovaně ukazoval videa s nebezpečnou výzvou „Blackout“. Výzva se jim ukazovala na stránce „tato videa by se vám mohla líbit“. Smrtelná výzva ponouká uživatele, aby sdíleli videa, v nichž se dusí, dokud neomdlí před kamerou. Poté, co se vyšetřovatelé podívali do jejich telefonu, zjistili, že se dívky na videa s výzvou dívaly opakovaně. Žaloby byly podány u soudu v Los Angeles.

V minulém roce zemřela i Nylah Andersonová z Philadelphie. Našli ji ve skříni její matky v ložnici. Oběsila se na řemínku od kabelky. Zrovna tak jako dvě předchozí dívky i ona měla sledovat nebezpečnou výzvou, která se jí stále ukazovala v nabídce videí. „Nylah si prošla hrozným utrpením, když bojovala o každé nadechnutí a pomalu se dusila,“ uvedla její maminka. Nylah skončila na jednotce intenzivní péče, kde bojovala o život pět dní. Nakonec ale boj prohrála. „Algoritmus určil, že výzva Blackout pravděpodobně bude zajímat desetiletou Nylah Andersonovou a v důsledku toho zemřela,“ uvádí se v obžalobě.