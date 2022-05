Policie potvrdila, že ostatky nalezené nedávno v lese mezi brněnskými částmi Pisárky a Kohoutovice skutečně patří Denise. Potvrdil to závěr Kriminalistického ústavu v Praze.

„V případu stále probíhá intenzivní vyšetřování, kdy ale policisté mohou předběžně vyloučit, že by za její smrtí mohla stát jiná osoba,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.

Léta bojovala s depresemi

Denisu trápily psychické problémy, o kterých otevřeně hovořila. V pondělí 7. března navštívila psychologa, domů se ale už nevrátila. Navíc si vypnula mobil a vytáhla i SIM kartu.

„Bojuji s depresí už pět let. Deprese není nálada, je to nemoc. Je to jako se dívat na všechno okolo a neschopnost cokoliv z toho cítit. Psychické nemoci se netýkají jen lidí, kteří prožili trauma v dětství nebo zažívají násilí. Můj život je dokonalý, mám skvělou rodinu, kamarády, přítele, jsem zdravá. Všechno je jak má být, ale já v tomhle svým životě nemůžu být. Jsem uvězněná ve svojí hlavě, která mě ovládá,“ napsala Denisa před třemi lety na svůj blog.

„Vůbec nevím, jestli měla u sebe nějakou hotovost. Z platební karty ale dosud nevybrala ani korunu,“ řekla tehdy Blesk.cz její nešťastná maminka. Potvrdla, že dívka si už před rokem a půl sáhla na život, když spolykala prášky. Naštěstí ji včas našli policisté u brněnské přehrady. Doufala, že i tentokrát se s dcerou opět shledá...

Pátralo se i na Slovensku

Do pátrání po dívce, která nutně potřebovala léky, se zapojila široká veřejnost. Plakáty s její fotografií visely po celém Brně, lidé sdíleli výzvy na sociálních sítích. Na facebooku vznikla i skupina Hledá se Denisa T. Do pátrání se zapojili i na Slovensku.

„Deniso, vrať se! Máme o tebe opravdu velký strach,“ vzkázala nešťastná matka, když vyčerpala všechny možnosti, kde by dceru mohla najít. Tento týden po oznámení policie veškeré naděje pohasly.

Navždy v našich srdcích

Ve skupině Hledá se Denisa T. na sociálních sítích se nyn objevil emotivní vzkaz všem, kdo se zapojili do pátrání. „Chtěla bych všem poděkovat za sebe, za rodinu a za všechny blízké za vaši pomoc a podporu při hledání Denisky. Deniska se našla, ale bohužel svůj boj o život prohrála. Navždy zůstane v našich srdcích a nikdy nezapomeneme.“