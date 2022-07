Muž v pondělí ráno pobodal pracovníka firmy v části Slaného Kvíc, pátrá po něm několik hlídek a psovodi. Pobodaného přepravil do nemocnice vrtulník. Sdělila to policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Útok se stal v areálu, kde je i benzinová čerpací stanice.

Policisty do firmy, která se zabývá výkupem palet, zavolali záchranáři poté, co na místě ošetřovali zraněného, kterého útočník napadl nožem. Na místo vyjížděli po 8:00. „Co útoku předcházelo a veškeré další okolnosti, policisté vyšetřují,“ uvedla mluvčí. Podle ní je zraněnému 39 let a při vědomí jej vrtulník přepravil do jedné z pražských nemocnic.