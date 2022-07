Sedmadvacetiletý recidivista pod vlivem drog v České Lípě před několika dny bodnul do hrudníku šestatřicetiletého muže, jehož neznal. Motiv jeho počínání je neznámý, z vězení byl propuštěný čtyři dny před tímto činem. Napadený muž útok přežil. Hospitalizovaný byl na jednotce intenzivní péče v České Lípě a jeho stav je stabilizovaný. Vazebně stíhaného agresora kriminalisté obvinili z pokusu vraždy, za což mu hrozí až 18 let vězení

„Obviněný od svého zadržení s policisty ani s nikým jiným nekomunikuje, proto motiv jeho útoku zatím zůstává nejasný. Jisté je to, že se se svou obětí neznal a nic ho s ní nespojuje," popsala policistka Ivana Baláková.

Šestatřicetiletého muže napadl obviněný bez varování v neděli 26. června kolem 15:30 na stezce podél Ploučnice v Poříční ulici poblíž skateparku. „Svíral nůž oběma rukama, aby zesílil razanci bodnutí a přitom mířil přímo na jeho srdce. Nůž nakonec zasáhl hrudník o kus dál jen díky tomu, že napadený před prudkým pohybem agresora instinktivně zvedl ruku. Do té doby koukal do mobilního telefonu a esemeskoval si se svou přítelkyní," uvedla Baláková. Z místa činu zraněný muž ještě doběhl do nedalekého domova, odkud mu partnerka přivolala zdravotnickou záchrannou službu. Ta ho po ošetření převezla sanitou do českolipské nemocnice.

Pachatele se policii podle mluvčí podařilo zadržet už 20 minut po činu především proto, že na něj upozornil prostřednictvím tísňové linky 158 náctiletý chlapec. „Spolu se svými kamarády napadení viděl a útočníka nám dobře popsal," uvedla Baláková. Jde o recidivistu, který byl z vězení ve Stráži pod Ralskem propuštěný 22. června. „Od té doby žil na ulici, protože se z vězení, ve kterém naposledy strávil 26 měsíců, neměl kam vrátit," dodala.

Obviněný muž byl podle ní ve vězení dosud čtyřikrát za krádeže, nikdy ale ne za násilnou trestnou činnost. „V souvislosti s případem si na něj vyžádáme odborný znalecký posudek z oboru psychologie a psychiatrie. V době zadržení byl pod vlivem amfetaminu, což prokázal orientační test na drogy. Po laboratorním zkoumání odebraného vzorku jeho krve lékař určí, kolik drogy v sobě měl přesně. Vzhledem k tomu, že se při eskortě z místa činu na policejní služebnu choval v autě velmi agresivně, museli proti němu policisté použít opakovaně donucovací prostředky," dodala Baláková.