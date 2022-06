Dvacet let. Takový trest si v úterý vyslechla šedesátiletá Ghislaine Maxwellová za to, že napomáhala Jeffreimu Epsteinovi zneužívat mladé dívky. Nezletilé dívky mu vodila až pod nos. Nejmladší z nich bylo teprve čtrnáct let. Zároveň musí za spolupráci s chlípníkem Maxwellová zaplatit pokutu 17,6 milionu korun. Momentálně sedí v base v USA, to se jí ale nelíbí. Chtěla by do vězení v Británii, aby měla blíže ke své rodině. Ta za ní pevně stojí.