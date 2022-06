V pondělí 20. června sužovala texaský Houston strašlivá vedra. Teploty se vyšplhaly až téměř k 38 stupňům. Osudný den Amanda Meansová, která se svými dětmi bydlela v luxusním domě v hodnotě 1,4 milionu dolarů (cca 33 milionů Kč), plánovala uspořádat narozeninovou párty pro svou osmiletou dcerku. Poté, co se vrátila se synem Tracem a dcerou z nákupů, šla podle informací britského deníku Daily Mail do domu. Myslela si, že obě dvě děti z auta vylezly.

Ovšem onen den jeli všichni na nákupy zapůjčeným autem Porsche SUV a chlapec se nedokázal z cizího auta dostat. Ve vozidlo zůstal uvězněný dvě až tři hodiny, než si máma všimla, že není v domě. „Začala na něj volat, aniž by odpověděl. Zběsile vyběhla ven a zjistila, že pětileté dítě je stále připoutané v autosedačce,“ uvedl šerif Ed Gonzalez.

Otec rodiny Steve Means se svými dětmi strávil Den otců a v pondělí je vysadil u jejich matky. Posléze nasedl do letadla na Floridu, kam cestoval za prací. Manželé zrovna procházejí rozvodem a osmačtyřicetiletý muž se měl z rodinného domu odstěhovat v lednu. Poté, co přistál na Floridě, mu zavolala manželka, aby mu oznámila synovu smrt. „Nejdřív si myslel, že si dělá legraci nebo je sarkastická. Chvíli trvalo, než si uvědomil, že je to pravda. Je v slzách, je bez sebe, ale to poslední co chce, je, aby byla Amanda trestně stíhaná,“ uvedl právní zástupce otce Gary Block pro výše zmíněn deník.

„Ví, že je to jejich matka, bez ohledu na to, co se stalo a že to neudělala schválně. Jediné, co teď chce udělat, ujistit se, že je jeho dcera v pořádku,“ dodal Block. Policisté stále případ vyšetřují a na sociální síti Facebook vydali upozornění, aby lidé byli obezřetní, když cestují ve vedrech s dětmi.

„Žijeme v uspěchaném světě,“ začali policisté a dodali, že si dva strážci sedli do auta na zkoušku. Teplota uvnitř vozu dosáhla k 60 stupňům. „Teplota byla pro nás oba téměř nesnesitelná. Vydrželi jsme pětadvacet minut. Než zamknete své vozidlo a odejdete, ujistěte se, že vaši milovaní nezůstali uvnitř horkého vozidla,“ uzavřeli.

